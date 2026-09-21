La Llorona del 22 de septiembre de 2026

IMPRECISIONES GRAVES

Me cuentan que la auditoría por la compra de laptops durante la administración de Lucy está en la boca del horno y lo que viene bajando es candela. Dicen que el proceso de adquisición está plagado de imprecisiones graves. ¡Ese informe promete calentar más de una silla!

AUDITORÍA

Mientras siguen apareciendo exfuncionarios a los que la Contraloría les aplica medidas precautorias, también se mueve la lupa. Además de la auditoría por la compra de laptops, avanzan otras dos investigaciones: una al director de Pandeportes y otra al del Registro Público.

FACTURA

Al parecer, la reunión secreta en Colombia le pasará factura al mandamás de Otro Camino. Dentro del partido y entre buena parte de los jóvenes que le dieron su voto, el encuentro no cayó nada bien. Durante el fin de semana, el tema fue la comidilla.

LA COMIDILLA

Por los lados de la tierra del bollo y el chicheme, la comidilla está servida tras la aprehensión de uno de los implicados en el desfalco de la DGI. Dicen que más de uno lo recuerda haciendo trámites para conseguir ayudas económicas en una junta comunal. ¡Ahora las ayudas que tendrá que pedir serán de otro tipo!

ÍNFULAS

El diputado Robinson anda con las ínfulas encendidas. Después de decir que no ha sido presidente de la República porque no ha querido, ahora suelta que siempre cae parado y que por eso le dicen “el gato”. ¡Con esas nueve vidas, ya hasta la Presidencia le queda rondando!

COMITÉ ASESOR

La Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales ya tiene su comité asesor: seis integrantes, tres en representación de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Economía, y otros tres de la sociedad civil.

SUSPENSIÓN TEMPORAL

El Ministerio de Seguridad ordenó suspender, por un año, las importaciones de armas de fuego de uso particular tipo rifle semiautomático. La medida rige desde hoy hasta el 21 de septiembre de 2027. ¡Se les aguó la fiesta a los cazadores de vida silvestre!

PARTICIPACIÓN GARANTIZADA

Los alcaldes y representantes de corregimiento ya tienen participación garantizada en las actividades festivas de fundaciones y santos patronos. La disposición quedó establecida en la Ley 551 del 18 de septiembre, que modifica la ley de régimen municipal. ¡Ahora sí, fiesta que se respeta tendrá a la autoridad en primera fila!

CONSECUENCIA

El alto costo del combustible también le está pasando factura al Metrobús. Entre enero y agosto, la empresa estatal gastó 9 millones de billullos adicionales en combustible, en comparación con el mismo período de 2025. ¡El tanque se vacía y el billete lo paga el Estado!

LOS DISCURSOS

Hoy arranca el desfile de mandatarios por la Asamblea General de la ONU. Entre los primeros en tomar la palabra está Mr. Trump, sobre quien circulan versiones de un posible encuentro con Delcy Rodríguez. El presi Mulino sube al podio mañana. ¡En Nueva York sobran los discursos y no faltan los encuentros que levantan cejas!

VISITA DE ESTADO