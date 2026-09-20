La Llorona del 21 de septiembre de 2026

POLÍTICAS PÚBLICAS

Por los lados del Ministerio del Chenchén fusionaron la Dirección de Políticas Públicas con la de Análisis Económico y Social. La nueva dirección tendrá, entre sus funciones, la elaboración del informe sobre el balance fiscal del Gobierno. ¡Dos oficinas, una sola dirección y ahora a cuadrar los números!

OPACIDAD O DESCUIDO

En la cueva de la 5 de Mayo parece que no se han enterado de que septiembre ya casi termina y todavía no han colgado la asistencia del pleno correspondiente a agosto. Por ahora, solo está disponible la de julio. ¿Descuido, desorden o será parte de esa opacidad que tanto se les cuestiona a los diputados? ¡La transparencia también pasa lista!

SOSPECHOSO

En la lista de asistencia al pleno de julio, el diputado “Chello” Gálvez, a quien poco se le ve por el pleno, aparece con un 100 % de asistencia. ¿Será que la suplente no falla una o alguien está marcando por él? Sería bueno que la Asamblea vuelva a desglosar la asistencia entre principal y suplente, como lo hacía antes.

TODO SE SABE

Ahora que explotó lo de la reunión secreta en Colombia, por los lados del West la comidilla está que arde. Por allá también hubo otro encuentro con el hijo de un expadrastro de la patria del piardi, quien fue la cara más visible y responsable de aprobar un contrato declarado inconstitucional y que le juraba lealtad al Gato.

A LA CARGA

Me cuentan que por los lados del piardi volverán a la carga para recuperar los adherentes que se les han ido. Ya preparan una jornada de inscripciones para el 11 de octubre. Más allá del simbolismo de la fecha, el partido de Omar busca recuperar terreno y demostrar que todavía tiene músculo político de cara al 2029.

PULSEO

Me dice un analista político que, en esta jornada de inscripciones, se avecina un verdadero pulseo entre el piardi y UNE. El partido de Martín saldrá a la caza de algunos torrijistas y de parte de la base del PRD, que todavía conserva el mayor número de adherentes.

FERIA DE INSCRIPCIONES

Lo que viene es una verdadera feria de inscripciones partidarias. Mientras unos buscan recuperar el terreno perdido, otros se lanzan a la caza de adherentes para alcanzar la cifra mágica que les permita constituirse. Por la Plaza de la Democracia siguen dando luz verde: ahora le tocó a PANA.

AUTORIDADES

Por los lados de la locura ya cerraron el proceso de conformación de sus autoridades. Quedaron definidos los integrantes de la Comisión Política Nacional, la Comisión Consultiva, el Tribunal de Honor y Disciplina, además del fiscal. ¡La estructura está armada y ahora toca ver quién manda y quién obedece!

NO APRENDEN

En la tierra del bollo y el chicheme todavía no se había secado la tinta de la resolución que suspendió la licitación de la basura, y el Municipio ahora busca adjudicar, de forma directa, un contrato para la construcción y concesión de paradas inteligentes. La pregunta salta sola: ¿por qué no hacer un acto público?

TODO DIGITAL

Migración le dijo hasta nunca al papeleo para los procesos de naturalización. Ahora todo será electrónico: desde la presentación de la solicitud hasta la firma final, el trámite se podrá realizar con un clic. ¡Se acabó la peregrinación de papeles y arrancó la naturalización en modo digital!

CALIFICACIÓN