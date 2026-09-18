La Llorona del 19 de septiembre de 2026

SIN APURO

En la cueva de la 5 de Mayo parece que el apuro no existe. Esta semana, la Comisión de Presupuesto solo sesionó tres días para avanzar con el presupuesto del Estado, mientras el del Canal sigue esperando segundo y tercer debate. ¡El país corre, pero la cueva camina a paso de tortuga!

LOS TRES

Me cuentan que los tres mandamases de la diplomacia panameña harán acto de presencia en la Asamblea General de la ONU y que el ministro de la Presidencia se quedará al frente de la Plaza Bolívar. Si el presi Mulino también acude, ¿quién se queda al mando del país o el ministro asume los dos sombreros?

AGENDA

El presi Mulino adelantó parte de la agenda que llevará a Nueva York. Hoy parte para la Gran Manzana y sostendrá reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y con el presidente de España, Pedro Sánchez.

EN LA LUPA

El contralor soltó la bomba y dejó a más de uno con la cabeza dando vueltas. Reveló que tiene bajo la lupa a un funcionario de la actual administración y, desde ayer, la pregunta corre como pólvora: ¿quién es la figura que está en la mira? Las especulaciones no se hicieron esperar y más de uno apuntó a uno que ya no está en la papa.

AL AGUA

El diputado amigo fiel terminó echando al agua al otro Ricardo Alberto al confirmar un rumor que llevaba rato circulando: que estuvo por Colombia y sostuvo una reunión con el asilado. Por Otro Camino no le quedó de otra que salir a confirmar.

RANCHO ARDIENDO

Por donde el rancho está que arde es por el Consejo Municipal de Colón, con la propuesta de cobrar cinco palos a cada turista que baje de los cruceros que llegan a la provincia atlántica. La medida ya levantó ronchas y el martes habrá una reunión con todos los sectores para intentar apagar el incendio. ¡A ver quién tira más leña!

RESPUESTA INMEDIATA

Por los lados del Ministerio de la Mujer crearon el Equipo de Respuesta Inmediata para garantizar atención permanente a mujeres víctimas de violencia que requieran intervención urgente. La iniciativa suena bien, pero ahora viene lo bueno: que las ayudas lleguen a tiempo y no terminen engavetadas en algún despacho.

NO NEGOCIABLE

Los viejitos están dispuestos a buscar un acuerdo sobre la propuesta que aumenta los descuentos y amplía los beneficios. Pero hay líneas rojas que no piensan mover ni un centímetro: medicamentos, alimentos y artefactos de movilidad. ¡En esos renglones no hay negociación que valga!

FUERTE

Los representantes en Panamá de las dos potencias se han enfrascado en intercambios de palabras cada vez más subidos de tono. ¡Bajen las revoluciones, señores! Este es un país de paz y bastante tenemos los panameños con nuestros propios conflictos como para importar más candela.

GANADO SUELTO

Los conductores que transitan a diario por la vía Divisa-Chitré les mandan a decir a las autoridades que se pongan las pilas. La cantidad de reses sueltas en plena carretera es alarmante y ya provocó un accidente de tránsito. A los dueños de las fincas, que reparen las cercas, porque el ganado anda de paseo y el peligro crece.

LONGEVIDAD