La Llorona del 17 de septiembre de 2026

CERRARON FILAS

Los partidos políticos tradicionales cerraron filas para blindarse con las reformas electorales. Me cuentan que los jefes de bancada acordaron resucitar algunos consensos alcanzados en la Comisión de Reformas Electorales, pero que fueron eliminados por los magistrados del Tribunal Electoral.

PRIORIDADES

La cueva de la 5 de Mayo arrancó el primer debate de las reformas electorales y, por lo visto, está muy interesada en el tema, porque en su canal de televisión mandaron a la banca el debate del presupuesto del Estado para transmitir el debate de las reformas electorales.

CONFIADOS

Por los lados del gobierno paso firme están confiados en que la Unión Europea finalmente saque a Panamá de su última lista gris este año, como resultado de todos los esfuerzos legales y técnicos. ¿Será que los franceses que estuvieron por estos lares soltaron alguna prenda que todavía no conocemos?

ILEGAL

La Procuraduría de la Administración le pidió a la Cortesana declarar ilegal el último decreto ejecutivo que regula los ascensos en Dios y Patria. La opinión es en repuesta a una demanda de nulidad contra la norma. Ahora la pelota está en la cancha de la Cortesana.

CALMA

El vicealcalde en licencia le manda a decir al chacalde que baje las revoluciones. No es que regrese a ocupar un cargo en el engranaje municipal, sino a cumplir con lo que manda la norma: suplirlo en caso de ausencia. Así que, ¡se acabaron los viajes y toca atender la oficina!

ASPIRACIONES

El vicealcalde, al mismo tiempo que anuncia la suspensión de su licencia, vuelve a poner sobre la mesa sus aspiraciones presidenciales. Evalúa dos caminos: armar su propio partido político o lanzarse por la libre postulación. Y, como él mismo dice, ¡hay una feria de partidos políticos! Veremos quién se monta en la caravana.

VA

Me cuentan que la presidenta interina de Venezuela y exaliada de Maduro, Delcy Rodríguez, hará acto de presencia en la Asamblea General de la ONU. Todas las miradas estarán puestas en su discurso, en medio de la tensión política que sacude al país sudamericano. ¡A ver qué cartas pone sobre la mesa!

CÓMO ASÍ

Estados Unidos reconoce a Venezuela en la lucha contra el narcotráfico y a Panamá lo mantiene en la lista de países no cooperante. La pregunta queda servida: ¿qué han hecho por las tierras de Bolívar que todavía no han podido hacer por estos lares?

AGÁRRENSE

Un nuevo garrotazo al bolsillo recibirán los panameños desde mañana, cuando vuelva a subir el precio del combustible. Y esta vez el golpe viene más fuerte que el anterior: el diésel se dispara 13 centésimos por litro. ¡A preparar el bolsillo, que la bomba viene sin misericordia!

CARRERAS PRIORITARIAS

Por los lados de la entidad de las becas conformarán la comisión que tendrá la tarea de ponerle lupa a las carreras profesionales que el país necesita con urgencia. La idea es definir en qué áreas hacen falta profesionales. ¿Se acabará eso de repartir becas a diestra y siniestra y apuntar donde realmente se necesitan?

UN DÍA COMO HOY