La Llorona del 16 de septiembre de 2026

NO SE TRAGAN

Me cuentan que dos exministros del gobierno pasado no se pueden ni ver en pintura, todo por el pleito de un edificio que terminó convirtiéndose en una verdadera guerra de intereses. Y en medio del encontronazo quedó una entidad financiera, que todavía espera que le paguen una deuda de varios millones de billullos.

GUERRA EN HATILLO

En la Chacaldía se avecina una tempestad, porque el anuncio del vicealcalde de que regresará a su despacho, al parecer, no cayó nada bien. En broma o en serio, cuando le preguntaron al chacalde qué funciones tendría, soltó que está a punto de abrir un albergue en Pacora y que allá necesitará personal.

PREPARA MALETA

El presi Mulino ya alista la maleta y el pasaporte para poner rumbo a Nueva York y participar en la Asamblea General de la ONU, que arranca el próximo martes. La agenda internacional vuelve a llamar a las puertas del Palacio de las Garzas.

BAJA PRESENCIA

Al parecer, en el gobierno paso firme y en la cueva de la 5 de Mayo prefieren no acercarse mucho a una de las potencias. En el acto por los 77 años de la fundación de la república fue muy marcada la ausencia de autoridades y diputados. Un ministro se asomó, pero antes de que arrancara el evento ya había puesto pies en polvorosa.

MINISTRA CONSEJERA

La Embajada de Estados Unidos en Panamá ofrecerá hoy una recepción de bienvenida a su nueva jefa adjunta de Misión, Laura Hochla, quien llega al istmo con experiencia diplomática de sobra. Antes de aterrizar en Panamá, ocupó el mismo cargo en el Vaticano y también ha pasado por varios puestos dentro del Departamento de Estado.

SE SALVÓ LA CUEVA

El nepotismo en la cueva de la 5 de Mayo puede seguir campante, porque la Antai no tiene competencia para investigar lo que ocurre en ese Órgano del Estado. Y pedirles a los padrastros de la patria que se autorregulen es pedirle peras al olmo.

BUEN RITMO

La economía panameña pisó el acelerador en julio y registró un crecimiento de 8.49 % frente al mismo mes del año pasado. El comercio, el transporte, la banca, los seguros y la construcción marcaron la pauta y le pusieron músculo al crecimiento. ¿Será que el chenchén agarrará ritmo?

APAGONES A LA ORDEN

Los herreranos ya no saben qué hacer con los constantes apagones, que se han vuelto casi una epidemia en toda la provincia. Y con el fenómeno de El Niño y el calor que está azotando sin piedad, tener energía eléctrica no es un lujo, sino una necesidad para encender los aparatos y buscar un poco de alivio.

DISPUTA

En la ciudad que crece sola se ha armado tremendo arroz con mango entre los residentes y MiAmbiente. La entidad decidió reforestar con mangle una zona de la playa Agallito que los ciudadanos habían limpiado para habilitarla como acceso a la playa.

AJUSTE

Todo apunta a que algunos servicios del sector turístico incluidos en los descuentos para los jubilados, quedarán fuera del paquete. El tema se analizó durante la segunda reunión entre los adultos mayores, el Ejecutivo y los diputados. Y, por lo visto, el proyecto volverá a hacer escala en la cueva de la 5 de Mayo.

HASTA EL CUELLO