La Llorona del 14 de septiembre de 2026

RECTA FINAL

Las vistas presupuestarias entran en su recta final. En la Comisión de Presupuesto solo quedan esta y la próxima semana para que los últimos ministros y jefes de entidades pasen por la cueva de la 5 de Mayo a sustentar el chenchén de 2027. Ya veremos si pasa a segundo debate o lo devuelven para hacer ajustes.

PRIMER ASALTO

Por la cueva de la 5 de Mayo habrá candela esta semana: en la Comisión de Gobierno arranca el debate de las reformas electorales, un pulso que promete chispas entre los independientes y la vieja guardia partidista. ¡Se prende la cosa!

ALCALDE EN APRIETO

Un alcalde de la costa atlántica está en aprietos por andar de insistente, intentando cobrar impuestos municipales a una empresa que desarrolla un proyecto carretero, a sabiendas de que es ilegal. Ya le presentaron una denuncia que no prosperó por un tecnicismo, pero, si sigue de necio, la próxima no correrá con la misma suerte.

AUXILIO

El alcalde fue a buscar auxilio donde un ministro, pero salió del despacho peor de como entró. Dicen que, en vez de darle una mano, le leyeron completo el rosario de las irregularidades que estaría cometiendo. Y, para rematar, por los lados de San Felipe no quieren ni verlo por lo altanero.

PILLADO

Por los lados de la Plaza de la Democracia tienen pillado a un tal Dieguito por sus travesuras en redes sociales. Dicen que el muchacho anda muy activo y que toda la movida es para mantener en la papa a la hermanita.

MIL MOLAS

En la cueva de la 5 de Mayo están cocinando un proyecto de ley para crear el Desfile de las Mil Molas, que se realizaría el tercer domingo de febrero en Arraiján. En los pasillos ya se preguntan: ¿habrá molas para tanta gente? ¡La cosa promete estar bien colorida!

LEY FAUNDES 2.0

Con todo el lío de la cantidad de jubilados que siguen trabajando en el sector público, ya circulan varias iniciativas legislativas para impulsar el relevo generacional y el retiro voluntario en el Gobierno. En los pasillos ya le pusieron nombre: Ley Faundes 2.0. ¡La jubilación viene con segunda vuelta!

SALARIO MOCHO

El “chiquillo” Lucho Duke les pide a los altos cargos del Gobierno que cobran jugosos salarios que piensen en Panamá y se recorten el sueldo. La idea no está nada mal, pero hay un pequeño detalle: hay cargos y salarios que quedan fuera del tijeretazo.

ARROZ CON MANGO

Por los lados de la Caja maltratada se avecina tremendo saperoco por la pretensión de convertir a los instrumentadores quirúrgicos en técnicos en enfermería. Y al que no se monte en el cambio, lo destituyen o lo mandan a hacer otras funciones. ¡La cosa viene con bisturí!

IMPULSO

El que anda moviendo fichas con su propuesta de Asamblea Constituyente es el catedrático Bernal, quien la semana pasada sostuvo reuniones tanto con los ñames como por los lados de la Plaza de la Democracia. ¡Constituyente en mano y tocando todas las puertas!

ALGORITMO