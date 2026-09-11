La Llorona del 12 de septiembre de 2026

BAJO VIGILANCIA

Por los lados de Dios y Patria no les quedó de otra que reconocer que meten en las organizaciones sociales “agentes encubiertos”, bajo el pretexto de preservar el orden y la seguridad nacional. Muchos se preguntan si es que revivió el G2 de Noriega.

REACCIÓN

Diversas organizaciones y líderes políticos pusieron el grito en el cielo por los “agentes encubiertos” de Dios y Patria en organizaciones sociales. Advierten que hoy son unos cuantos, pero mañana pueden ser muchos más. Y dicen que cachar no es la solución.

SIN RECARGO

Los ciudadanos con préstamos hipotecarios podrán cancelar anticipadamente sus deudas sin pagar un solo centavo en comisiones o cargos. La Superintendencia de Bancos ordenó a las entidades bancarias no realizar esos cobros, siempre que hayan transcurrido cinco años.

ESPALDARAZO

Panamá recibió un importante espaldarazo del eurodiputado neerlandés Álvaro Sebastian Kruis en su pelea para que la Unión Europea le saque, de una vez por todas, la tarjeta amarilla que arrastra desde hace siete años por pesca ilegal. A ver si, después de tanta espera, Bruselas finalmente se decide a levantarle la sanción.

PASAPORTE ELECTRÓNICO

Los estudiantes de educación básica y general que representen al país o a sus centros educativos en competencias internacionales podrán contar con un pasaporte electrónico. La cueva de la 5 de Mayo aprobó el proyecto de ley, que ahora queda en manos del Ejecutivo para su sanción.

ALEGATOS

La Cortesana abrió el ring para los alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra la Policía Municipal. El periodo para presentar argumentos cierra en la penúltima semana de este mes y, después de eso, viene lo bueno: el fallo que dirá si la polémica policía sigue en pie o cae fulminada.

ÚLTIMO LLAMADO

Por los lados de la Acodeco siguen esperando a los exfuncionarios que tienen pendiente su prima de antigüedad para que se apersonen a completar los trámites y puedan cobrar. Hasta ahora, apenas el 30 % de los exempleados con derecho ha movido ficha.

TRANSFERENCIA MONETARIA

En el gobierno paso firme le buscan la vuelta para compensar a los viejitos por el alto costo de la vida. El ministro del chenchén habla de “transferencia monetaria” y “apoyos especiales”, en lugar de la propuesta de aumentar los descuentos y ampliar los beneficios que aprobó recientemente la cueva de la 5 de Mayo.

INSISTE

Los jubilados no bajan la guardia. Insisten en que el presi Mulino sancione el proyecto de ley y mudaron la presión a la calle. Ayer marcharon por Juan Díaz, donde, entre consignas y pancartas, volvieron a dejar claro que el alto costo de la vida les tiene la paciencia al límite.

PELIGRO

Me escribe un chepano preocupado por la proliferación de cocodrilos en el puerto de Coquira, donde estos enormes reptiles se habían convertido en toda una atracción turística, pero la cosa cambió cuando uno de ellos mordió a un pescador mientras descargaba su embarcación.

LA OTRA CARA