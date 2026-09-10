La Llorona del 11 de septiembre de 2026

AL RUEDO

Otro que se tiró al ruedo político es el empresario Gabriel Díez Montilla, quien ya puso en marcha el proceso para conformar el partido Fuerza Ciudadana. La nueva apuesta dice llegar con una bandera clara: combatir la corrupción venga de donde venga.

ACUSACIÓN

Dos empresarios de origen italiano enfrentarán una acusación de la Fiscalía Metropolitana por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, relacionada con supuestas inversiones para un proyecto logístico. El asunto parece que les puede salir bastante caro: la Fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel.

AUTOS OFICIALES

Me escribe un ciudadano para lanzar una reflexión que da en el clavo: está bien ponerle freno a la compra de autos en el Gobierno, pero también hay que meterle el ojo al uso que se les da a los que ya están en la calle. Una vieja costumbre que parece no tener freno: jefes usando vehículos oficiales como si fueran de su propiedad.

PULLAS

En la sustentación de la vista presupuestaria del ministerio de las culebritas se armó un intercambio de pullas de lo más sabroso. El ministro le soltó a Benicio que estaba pasadito de peso y que siguiera las recomendaciones de su colega Bolota. El bocatoreño no se quedó callado y, entre risas, le devolvió el golpe: que él también siguiera los consejos del colonense, que es economista.

AGARRADO EN LA TRAMPA

Al Consejo Municipal de Panamá le salió el tiro por la culata. Un juzgado civil tumbó un acuerdo municipal que establecía una supuesta “compensación urbana por incremento a la edificabilidad”, que, para los entendidos, olía más a impuesto disfrazado que a compensación.

SIN REVERSA

Todo apunta a que la contratación de médicos extranjeros va sin freno y sin reversa. Esta semana, tanto el presi Mulino como el ministro Boyd Galindo han repetido hasta el cansancio que Panamá necesita contratar galenos de otros países.

ÚLTIMA COCA-COLA

La honorable alcaldesa de Arraiján no se deja entrevistar y, por lo visto, el cargo ya se le subió a la cabeza. Eso sí, para los eventos de liderazgo no falta, y allí camina con tal seguridad que parece sentirse la última Coca-Cola del desierto. Para hablar con los medios, eso sí, la agenda nunca tiene espacio.

CAMBIO DE LENTES

Igual pasa con la honorable representante de Tocumen, quien durante la campaña buscaba micrófonos hasta debajo de las piedras para aparecer en los medios. Ahora parece que los lentes de sol, hasta en lugares cerrados, le nublaron la vista y ya no reconoce a la misma gente que antes correteaba para conseguir una cámara y un micrófono.

CAMINO A LA DEMOCRACIA

Los familiares de los panameños detenidos en Cuba marcaron distancia de cualquier vínculo con la organización Camino a la Democracia y rechazaron los pronunciamientos que ese grupo ha hecho sobre el caso. En otras palabras, calladitos son más útiles.

COMIDILLA

La comidilla política en el mundo es la promesa de Mr. Trump de regalar 5 mil billullos a los votantes si el Congreso estadounidense mantiene la mayoría republicana en las elecciones de noviembre próximo. Una propuesta que por estos lares levantaría tremendo polvorín, porque comprar votos es delito electoral.

POLÉMICA DIPLOMÁTICA