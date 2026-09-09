EFUSIVO

El que llegó más efusivo de la cuenta a la Comisión de Presupuesto fue el diputado Gálvez. Por el pleno de la cueva de la 5 de Mayo ya casi se olvidan de que tiene una curul, porque poco se le ve. Su entusiasmo fue tal que hasta se adelantó y dijo que el proyecto de Presupuesto se discutiría en tercer debate.

TIJERAZO

Ya que hablamos de la Comisión de Presupuesto, uno de los que le tocó ayer sustentar su vista presupuestaria fue el ministro de Salud, quien se quejó de que en el ministerio del chenchén le mocharon 800 millones de billullos del presupuesto para 2027.

SIN PRIMA

Los que más saldrán traquilados con el tijerazo al presupuesto del ministerio de las culebritas serán los más de 6 mil funcionarios a quienes les adeudan unos 40 millones de billullos en concepto de prima de antigüedad. Y para ese renglón, la asignación fue cero patatero.

REAPARECIÓ

El que reapareció por la Plaza de la Democracia fue Osman Valdés, quien durante años estuvo al frente de la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Ayer respondió preguntas sobre el proyecto de reconfiguración de los circuitos electorales.

SE ASOMÓ

La que se asomó por la Comisión de Gobierno, mientras se discutía la reconfiguración de los circuitos electorales, fue la presidenta de la cueva de la 5 de Mayo. ¿Será que fue a echarle un ojo al proyecto? Su circuito es uno de los beneficiados con una nueva curul.

CENSO ELECTORAL

Durante el debate sobre la reconfiguración de los circuitos salió a relucir la necesidad de un censo electoral nacional para acabar con el juega vivo de votar donde no se vive. La pelota quedó en la cancha de la cueva de la 5 de Mayo, que tendría que incluirlo en el proyecto. ¿Se atreverán a ponerle el cascabel al gato?

ABSTENERSE

Los clientes de las empresas eléctricas podrán abstenerse de pagar la factura cuando presenten un reclamo por un aumento injustificado, si prosperan las reformas al sistema eléctrico. Eso sí, no hay licencia para hacerse el vivo: para acogerse a la medida, deberán estar al día con sus cuentas.

FALSEDAD IDEOLÓGICA

Le piden a la Antai que le meta lupa a la información sobre el salario de una jefa del INA. La cifra publicada en la planilla del Nodo de Transparencia no cuadra con el chenchén que, al parecer, recibe mensualmente. Y la diferencia no es precisamente calderilla. Aquí hay números que no terminan de cuadrar.

CONVOCATORIA

Por los lados del ministerio del chenchén abrieron la convocatoria para quienes aspiran a ocupar una magistratura en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Los interesados deben tener más de 35 años, ser abogados idóneos y contar con al menos tres años de experiencia en derecho administrativo.

CIUDADANO DISTINGUIDO

Mayín rendirá mañana un reconocimiento como ciudadano distinguido al sargento mayor José A. León, veterano del Ejército de EE. UU., quien se enlistó en 1941 y sirvió durante años en el Fuerte William Davis, en Colón.

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