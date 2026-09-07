La Llorona del 8 de septiembre de 2026

NO MÁS COMPRA

La Contraloría puso freno a la compra de autos oficiales. La flota estatal ronda los 32 mil vehículos, de los cuales unos 5 mil están para el desguace. Bolo anunció un estudio para poner orden, porque eso de tener 4x4 para pasear por oficinas donde ni siquiera hay lodo ya huele a abuso.

ADENDAS

Ya que hablamos del contralor, Bolo dice que se acabó el relajo con las adendas de tiempo en las obras del Estado. Ahora aplican la fianza y las nuevas adendas llevan una cláusula clara: el contratista no tendrá derecho a reclamar posteriormente. Se acabó el paseo.

DOLOR

Al parecer, el diputado Benicio anda con dolor por la cantidad de casos abiertos contra sus copartidarios. Salió a cuestionar las auditorías realizadas sobre la gestión de la pasada administración, pero no incluye las de la actual. Para el perredista, parece que es mejor echarle tierra a cualquier chanchullo.

AUSENTES

Me cuentan que los representantes en Panamá de las dos potencias estaban invitados al acto de cambio de mando en el Canal, pero, a la hora de la verdad, brillaron por su ausencia. ¿Casualidad o mensaje diplomático?

EMOCIÓN

Al parecer, que una mujer asuma por primera vez el control de la vía interoceánica ha sido bien recibido por la ciudadanía. Las redes sociales lo reflejan y el acto de traspaso de mando estuvo cargado de emoción, con muchos comentarios sobre el histórico momento.

VACANTES

El Canal abrirá unas 2,000 vacantes en los próximos cinco años por jubilaciones y movimientos internos. Rubén Pérez, subadministrador interino, dice que buscan personal especializado y ya preparan programas para formar a los jóvenes que quieran entrar a la empresa más importante del país.

CONCURSO

Por los lados de la comunidad educativa del INA se preguntan si las autoridades del agro convocarán el concurso para escoger al director del centro educativo. La pregunta no es gratuita: el actual jefe llegó al puesto sin pasar por ese filtro.

SEDE PROPIA

Por los lados de Aduanas quieren dejar de pagar alquiler y tener, por fin, casa propia. La idea es recuperar el edificio que la entidad tuvo durante décadas en Curundú, hasta que fue concesionado al Ferrocarril. Mientras tanto, la factura del alquiler sigue corriendo: más de 700 mil billullos al año.

REGLAMENTACIÓN

La Defensoría del Pueblo le metió mano a la reglamentación de la ley que rige la entidad. Cuando recibe una queja contra un funcionario judicial por violaciones a los derechos humanos, el expediente toma el ascensor y sube directo a la presidencia de la Cortesana.

DIGITALIZACIÓN

Por los lados de la Autoridad de Innovación Gubernamental quieren mandar el papel al museo y poner a las entidades a tramitar todo en digital. Ya trabajan en el proyecto y el ministerio laborioso sería el primero en tener sus trámites 100 % digitales. ¡Se acabó el papeleo, al menos en los planes!

CONQUISTANDO MERCADO