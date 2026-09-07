La Llorona del 8 de septiembre de 2026

La Contraloría puso freno a la compra de autos oficiales. La flota estatal ronda los 32 mil vehículos, de los cuales unos 5 mil están para el desguace. Bolo anunció un estudio para poner orden, porque eso de tener 4x4 para pasear por oficinas donde ni siquiera hay lodo ya huele a abuso.
Ya que hablamos del contralor, Bolo dice que se acabó el relajo con las adendas de tiempo en las obras del Estado. Ahora aplican la fianza y las nuevas adendas llevan una cláusula clara: el contratista no tendrá derecho a reclamar posteriormente. Se acabó el paseo.
Al parecer, el diputado Benicio anda con dolor por la cantidad de casos abiertos contra sus copartidarios. Salió a cuestionar las auditorías realizadas sobre la gestión de la pasada administración, pero no incluye las de la actual. Para el perredista, parece que es mejor echarle tierra a cualquier chanchullo.
Me cuentan que los representantes en Panamá de las dos potencias estaban invitados al acto de cambio de mando en el Canal, pero, a la hora de la verdad, brillaron por su ausencia. ¿Casualidad o mensaje diplomático?
Al parecer, que una mujer asuma por primera vez el control de la vía interoceánica ha sido bien recibido por la ciudadanía. Las redes sociales lo reflejan y el acto de traspaso de mando estuvo cargado de emoción, con muchos comentarios sobre el histórico momento.
El Canal abrirá unas 2,000 vacantes en los próximos cinco años por jubilaciones y movimientos internos. Rubén Pérez, subadministrador interino, dice que buscan personal especializado y ya preparan programas para formar a los jóvenes que quieran entrar a la empresa más importante del país.
Por los lados de la comunidad educativa del INA se preguntan si las autoridades del agro convocarán el concurso para escoger al director del centro educativo. La pregunta no es gratuita: el actual jefe llegó al puesto sin pasar por ese filtro.
Por los lados de Aduanas quieren dejar de pagar alquiler y tener, por fin, casa propia. La idea es recuperar el edificio que la entidad tuvo durante décadas en Curundú, hasta que fue concesionado al Ferrocarril. Mientras tanto, la factura del alquiler sigue corriendo: más de 700 mil billullos al año.
La Defensoría del Pueblo le metió mano a la reglamentación de la ley que rige la entidad. Cuando recibe una queja contra un funcionario judicial por violaciones a los derechos humanos, el expediente toma el ascensor y sube directo a la presidencia de la Cortesana.
Por los lados de la Autoridad de Innovación Gubernamental quieren mandar el papel al museo y poner a las entidades a tramitar todo en digital. Ya trabajan en el proyecto y el ministerio laborioso sería el primero en tener sus trámites 100 % digitales. ¡Se acabó el papeleo, al menos en los planes!
El sector pesquero panameño sigue tirando el anzuelo afuera y está sacando buena pesca. En el primer semestre del año, las exportaciones alcanzaron los 158.5 millones de billullos, un salto de 5.6 % frente al mismo periodo de 2025. El pescado panameño está mordiendo fuerte en el mercado internacional.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028