La Llorona del 7 de septiembre de 2026

DÍA HISTÓRICO

Hoy, cuando se cumplen 49 años de los Tratados Torrijos-Carter, el Canal marca un hito: por primera vez, una mujer asume las riendas de la vía interoceánica. Ilya Espino de Marotta entra así en la historia del país. Un día para la foto, pero también para recordar que el Canal ya tiene capitana.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

Esta semana se cumple un mes desde que la cueva de la 5 de Mayo aprobó la nueva ley sobre su Reglamento Interno y el Ejecutivo todavía no la sanciona ni la veta. ¿Será que también la pasará por silencio administrativo como los 25 millones de billullos adicionales a la Asamblea?

VIVEZA FISCAL

Un alcalde y una jueza ejecutora de un distrito playero del west, que colinda con el Valle, quieren cobrar, sí o sí, impuestos municipales a un proyecto de construcción de carretera, pese a que existe un fallo de la Cortesana que deja claro que este tipo de obras no paga tributos municipales. La denuncia ya está presentada

DE ASESORES A GESTORES

Me cuentan que por los lados de la Chacaldía hicieron unos llamativos cambios en la planilla: tres asesores ahora aparecen como gestores, pero los 6 mil billullos mensuales siguen intactos. Cambió el nombre, pero el chequecito ni se despeinó. Ni un cero ni un punto menos.

REBELIÓN

Al parecer, el acuerdo entre la Chacaldía y Gobierno —ese que dicen que nunca se concretó— terminó encendiendo la mecha dentro de la Policía Municipal. Algunos agentes que serían enviados a cuidar cárceles se negaron y terminaron con la carta de despido en la mano. Ahora los afectados darán la pelea para no perder sus puestos.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

El diputado Cedeño, el calvo, salió a cuestionar la demora de la Cortesana en resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la distribución del subsidio electoral. Mientras tanto, las reformas electorales mantienen la misma repartidera: igual cantidad y porcentaje para los partidos políticos frente a las candidaturas independientes.

MANGA POR HOMBRO

Le mandan a decir al ministro del chenchén que le ponga la lupa a la Dirección de Bienes Aprehendidos, porque el desgreño administrativo es de campeonato. Ya se han presentado varias denuncias por supuestas irregularidades en el otorgamiento de bienes aprehendidos —como autos, apartamentos y yates— a funcionarios.

HARTOS

Los residentes del PH Ocean Two no quieren ver ni en pintura a los representantes de la empresa Bern, por el desastre que han hecho con el área social del edificio. Lo peor es que, no hay manera de que la promotora resuelva las afectaciones al edificio ni los perjuicios ocasionados a los inquilinos. La paciencia ya se les está acabando.

FACTURA TURÍSTICA

El restablecimiento de la cárcel de Coiba le está pasando factura al turismo local, y la situación quedó grabada por un youtuber mexicano que estuvo de visita por la isla. Zonas que antes formaban parte de los tours de los lancheros quedaron cerradas al público y ya no pueden incluirse en los recorridos.

ESCANEO

Aduanas arranca hoy un estudio del proceso de escaneo de contenedores bajo el régimen de exportaciones en el puerto de Cristóbal. A los exportadores les piden adicionar un juego de copias de la documentación entregada a los transportistas, para el inspector de la entidad en el área de escáner.

NO SE RINDE