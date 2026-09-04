La Llorona del 5 de septiembre de 2026

IMPUNIDAD

Por los lados de la ñamura, al parecer buscan echarle tierra al escándalo de corrupción de Odebrecht, porque en un congreso uno de los oradores fue el mismísimo Cachaza, quien, al igual que los hijos del asilado, aparece metido en el extenso expediente.

FALLO Y JUICIO

Ya que hablamos del mayor escándalo de corrupción de América Latina, la ciudadanía está a la expectativa del fallo de Baloisa y de que la Cortesana encuentre un espacio en el calendario para designar el tribunal de juicio y sentar en el banquillo a los que quedaron por fuera por pertenecer a la cueva centroamericana.

A TODO VAPOR

Por los lados de Vamos metieron la quinta y no quieren soltar el acelerador. Andan recogiendo las primeras firmas para presentar ante el Tribunal Electoral la solicitud de conformación del partido. Uno de los mandamases está con la zapatilla puesta, moviéndose de aquí para allá en busca de firmas.

COSAS DE POLÍTICOS

Dice Benicio que ni la cueva de la 5 de Mayo ni el país están preparados para que él los presida, y que no ha querido lanzarse al ruedo. Me escribe un bocatoreño para recordarle que en este último periodo llegó por residuo y que, si quiere reelegirse, tendrá que conseguir los votos, porque esa fórmula desaparecerá en Bocas del Toro.

ANFITRIÓN DEL MUNDO

Ahora que el gobierno paso firme lanzó la marca país, el diputado Cedeño, el calvo, pide a las autoridades que se den una vuelta por el Centro de Artesanías de Panamá Viejo, que está en la desidia. Hasta el letrero de entrada desapareció y, adentro, hay de todo menos condiciones para recibir turistas.

EN EL CLAVO

Barsallo dio en el clavo con eso de que los beneficios aprobados por ley para ciertos sectores tienen que tener identificada la fuente de financiamiento, pero ese mismo principio debe aplicarse cuando se aprueban exoneraciones fiscales, especialmente cuando la generosidad viene desde Las Garzas.

BACHES

Me cuentan que la carretera hacia Chepo, la misma que se repara bajo la modalidad de APP, ya tiene partes llenas de baches. Más demoran en reemplazar las capas de concreto con las que fue construida originalmente por asfalto que los huecos en aparecer.

COSAS DE LA VIDA

Las calles del país están tan maltratadas que los ciudadanos ya acuden hasta Acodeco para presentar sus quejas, aunque la entidad no tenga vela en ese entierro. A la institución que protege al consumidor no le queda de otra que orientar a los quejosos sobre dónde y cómo canalizar su descontento.

APLAUSOS

El Ministerio de las Culebritas gestionó el traslado desde Italia de dos cirujanos ortopedas pediátricos para operar a un niño de 8 años con sarcoma, un tipo de cáncer de hueso. La cirugía, primera de su clase en Panamá, se realizó en la Ciudad de la Salud. Esta vez sí hay motivos para aplaudir.

SIN ESCAPE

El expresidente español Rodríguez Zapatero no logra zafarse del lío de la aerolínea Plus Ultra, que recibió fondos públicos durante la pandemia. La Audiencia Nacional volvió a rechazar un incidente de nulidad presentado por el exmandatario, quien alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales.

AUTOMEDICACIÓN