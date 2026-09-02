La Llorona del 3 de septiembre de 2026

CERRARON FILAS

Al parecer, los partidos tradicionales cerraron filas para eliminar las candidaturas independientes de lista cerrada para la elección de diputados. No se extrañen si en la cueva de la 5 de Mayo terminan aprobando lo que acordó la Comisión de Reformas Electorales y que el Tribunal Electoral eliminó del proyecto de ley.

MENTE MAESTRA

Me dicen que las mentes maestras del ahogado camarón en la autoridad de los mares fueron unos asesores que tienen como eje común que son de la altiva provincia y estudiaron en el mismo colegio. Que son la mano derecha y la izquierda del negocio.

YA NO AGUANTAN

Los gremios marítimos ya no soportan más la pésima gestión de la entidad que los regula y están dispuestos a hacerlo sentir públicamente. Cada trámite se convierte en un calvario o termina congelado en el escritorio de Roque, dando al traste, desde hace dos años, con el brillo de esta importante actividad económica.

LA DESIGNADA

La designada para la Fiscalía Electoral, María Eugenia de Preciado, ya conocía los pasillos de la cueva de la 5 de Mayo. Durante el gobierno de Cachaza fue designada para el mismo cargo, pero los diputados de entonces le bajaron el pulgar. Ahora la historia dio la vuelta y me dicen que los méritos le sobran para ocupar la silla.

REUNIÓN

El presi Mulino sentará a la mesa a los jubilados y a la Cámara de Comercio para buscar una fórmula que haga viable la recién aprobada ley que aumenta los beneficios para la tercera edad. La movida huele más a veto que a sanción, porque al final del día solo hay dos caminos: firma o devuelve.

RELAJADOS

Los jubilados dicen estar relajados con el anuncio del presi Mulino, que es una señal de que el proyecto cumple con las formalidades para ser sancionado. Se reunirán con mucho gusto, pero sin soltar la pelea por sus reclamos sobre los descuentos. Una cosa es conversar y otra, bajar la guardia.

SIN CONFERENCIA

Ya que hablamos del presi Mulino, parece que las conferencias de prensa de los jueves están quedando en el olvido. Hoy tampoco habrá comparecencia, al menos no desde el anfiteatro. Me dicen que el presi estará de gira por Colón. ¿Será que la conferencia pasó a mejor vida o simplemente está tomando vacaciones?

GOLPE AL BOLSILLO

Los nuevos precios del combustible serán otro sablazo al bolsillo de los panameños desde mañana. El diésel sube cinco centésimos, mientras que las gasolinas de 95 y 91 octanos aumentan cuatro y tres centésimos, respectivamente. Cuando la masa no está para bollo, llega el garrotazo del combustible.

SE DESPIDE

El que ya empezó a despedirse de la familia del Canal es Catin. Le quedan cuatro días al frente de la empresa más importante del país. El próximo lunes, cuando se cumple un aniversario más de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, la silla pasará a manos de la primera mujer que dirigirá la vía interoceánica.

SEGUIRÁ EN LA CHIROLA

Meneses no logró revertir su medida cautelar y seguirá en la chirola mientras dure la investigación por el lío de los auxilios económicos entregados cuando era el mandamás de la entidad de las becas. Y la estadía será larga, porque el caso fue declarado causa compleja.

APROBADA