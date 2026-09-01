La Llorona del 2 de septiembre de 2026

EXPORTACIÓN EXPRESS

Me cuentan que, después de tres años sin realizar una sola exportación, ahora el chatarrero sudamericano anda mandando al exterior la chatarra de los autos oficiales. ¿Será que con esa jugada pretende hacer borrón y cuenta nueva frente a la investigación que le pisa los talones por la avenida Balboa?

LO FUERON

La comidilla por los pasillos del ministerio del chenchén era la renuncia del director de Bienes Aprehendidos. Me cuentan que al que quedó encargado, lo primero que hizo fue sacar la escoba: suspendió a quien ocupó esa misma silla en el gobiernito y ya lleva varios funcionarios suspendidos y amonestados.

ATRASO

Al parecer, las sesiones hasta altas horas de la noche de la Comisión de Presupuesto están dejando a varios padrastros de la patria con la sábana pegada. La sesión de ayer arrancó con tres horas de atraso porque varios diputados no llegaron a la hora pactada.

TIEMPO RECORTADO

En la Comisión de Presupuesto también llegó la tijera, pero esta vez para cortarles el tiempo a los diputados. En la segunda vuelta de las vistas presupuestarias, los padrastros de la patria tendrán apenas 15 minutos para intervenir o acribillar a preguntas a los funcionarios. ¡Se acabó el recreo!

RECORTES

La tijera del ministerio del chenchén también pasó por el Inadeh, que ayer sustentó su vista presupuestaria para 2027. Quedaron recortados los renglones destinados al décimo tercer mes y al pago de la cuota obrero-patronal, que entre ambos suman unos 300 mil billullos.

EL OTRO PRESUPUESTO

Ya que hablamos de la Comisión de Presupuesto, esta semana aterrizará en la cueva de la 5 de Mayo el presupuesto del Canal de Panamá, aprobado por el Consejo de Gabinete. Que apuren el paso, porque a los padrastros de la patria solo les quedan dos meses de sesiones ordinarias.

RECONFIGURACIÓN

Las reformas electorales no llegaron solas a la cueva de la 5 de Mayo. Traen bajo el brazo un proyecto de ley que busca reconfigurar el mapa de los circuitos electorales. La propuesta le mete tijera a la representación de San Miguelito y a dos circuitos de Panamá, que terminarían perdiendo una curul.

NO MÁS RESIDUOS

En Bocas del Toro se acabó la lotería de los diputados por residuo. La reforma plantea dejar a la provincia con dos circuitos uninominales, por lo que las curules se definirán a voto limpio y sin fórmulas de reparto. Así que, Benicio, se acabó el salvavidas del residuo.

PORCENTAJE

Ahora que finalmente se pusieron sobre la mesa las reformas electorales, en la coalición Vamos tendrán que meterle el acelerador si quieren recibir a tiempo el visto bueno del Tribunal Electoral para inscribir su partido, antes de que aumente la cifra mínima de adherentes que necesitan para su legalización.

INCONSCIENCIA

Por los lados de la entidad de las becas aún no dan crédito de que el sistema haya detectado transacciones con la tarjeta del PASE-U para comprar cigarrillos, licor y otros artículos que nada tienen que ver con la educación. ¡Hay quienes parecen creer que la beca viene con barra libre!

EXONERACIÓN