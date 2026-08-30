La Llorona del 31 de agosto de 2026

PESCA POLÍTICA

Ahora que Vamos se lanzó al ruedo para inscribir su partido y Martín ya presentó la solicitud para iniciar el proceso de UNE, la pregunta es: ¿de dónde sacarán los adherentes? ¿De los que ya están inscritos en otros partidos políticos o de ese 51 % de los electores que todavía no tiene afiliación?

TERCERA SEMANA

La Comisión de Presupuesto entra en su tercera semana de vistas presupuestarias y hoy la primera en pasar revista es la entidad de la beneficencia. El periplo presupuestario se extenderá hasta el martes 29 de septiembre, cuando desfilarán Presidencia, el MEF y, para cerrar con broche de oro, la cueva de la 5 de Mayo.

FONDOS MUNICIPALES

Por los lados de la Contraloría le metieron mano a la guía para el manejo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Ahora, juntas comunales y municipios tendrán que manejar esos fondos en una cuenta bancaria exclusiva. Cada billetito, con su cuenta y bien vigilado.

EL COLMO

MiAmbiente pilló un vehículo de Aseo y otro particular en el Astillero de Juan Díaz, donde sus ocupantes estaban arrojando y quemando residuos dentro del área de manglar. El chiste salió caro: fueron sancionados con 7,550 billullos y los dos vehículos involucrados quedaron retenidos.

ALERTA PORCINA

Los porcinocultores andan con la mecha corta por la posible importación de ese rubro, pese a que hay suficiente producción nacional e incluso excedentes. Advierten que abrirle la puerta a más producto importado podría terminar de darles la estocada y mandarlos directo a la quiebra.

LICENCIA POR DUELO

En la cueva de la 5 de Mayo se cocina una propuesta para dar licencia por duelo a los trabajadores del sector público y privado. Serían cinco días de permiso remunerado por la muerte del cónyuge, padres o hijos, y tres días cuando se trate de familiares de segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.

INCENTIVO FISCAL

La Comisión de Comunicación y Transporte salió en bloque a impulsar una propuesta que contempla incentivos fiscales para la adquisición e importación de vehículos destinados al transporte público de pasajeros y escolar. La excusa es que el sector necesita renovar la flota.

MANDO SIN MANDO

En la dirección de una entidad descentralizada del distrito especial, los líos laborales están lejos de terminar. La jefa, además del acoso laboral, quiso extender su radio de acción y dar órdenes en otra dirección donde no tiene vela en el entierro. Le frenaron el ímpetu en seco y le recordaron hasta dónde llega su jurisdicción.

PAVIOLO

El diputado Guevara, de la bancada Mixta, se llevó el trofeo al más ausente de julio: faltó a cuatro de las 18 sesiones del pleno de la cueva de la 5 de Mayo. Mientras la mayoría no falló ni un solo día y unos cuantos apenas se ausentaron una vez, el chepano parece haber tenido la agenda un poquito más apretada, lejos de su curul.

PIDEN VETO

En la Cámara de Comercio no están nada contentos con el proyecto de ley que aumenta los descuentos y amplía los beneficios para las personas de la tercera edad. Piden al Ejecutivo que le ponga el veto, porque podría convertirse en un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas.

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