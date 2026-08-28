La Llorona del 29 de agosto de 2026

SE DECIDIERON

Todo apunta que la colación Vamos ya se decidió y hoy anunciará la conformación del partido político en su tercera asamblea general. Se calienta la política para el 2029

REACCIÓN

Un padrastro de la patria salió a defender la propuesta de revivir la penalización de la calumnia y la injuria. Dice que la honra también es un derecho humano y que el verdadero privilegio sería dejar sin herramientas a quienes se sienten calumniados o extorsionados. El detalle está en no confundir defensa del honor con un traje a la medida para escapar del escrutinio.

PODREDUMBRE

En la audiencia de garantías por el escándalo de los diplomas falsos salieron a relucir detalles de una trama que retrata hasta dónde puede llegar la podredumbre de la corrupción. Gente jugando con el sistema educativo para llenarse los bolsillos, mientras se pisotean el mérito y el futuro de otros. Hace falta conciencia cívica, y con urgencia.

RIESGO

El gurú tecnológico Bill Gates puso el dedo en el computador para advertir sobre los grandes riesgos de la inteligencia artificial y el golpe que podría propinarle a la humanidad. Entre sus principales alertas está la pérdida masiva de empleos. La IA promete mucho, pero también podría dejar a más de uno haciendo fila por trabajo.

PROPUESTA

Gates pone sobre la mesa una propuesta que dará de qué hablar: regular mundialmente la inteligencia artificial y establecer principios obligatorios, como reservar para los humanos sectores sensibles, entre ellos la salud y la educación. También plantea cobrar impuestos por el uso de robots en el trabajo.

ESTADÍSTICA

Me escribe un sociólogo para contarme que, según datos del INEC, el promedio de hijos por mujer en Panamá cayó de 5.3 en los años 60 a apenas 1.8 en 2026. La cifra prende las alarmas: si la tendencia sigue a la baja, pronto podrían ser más las defunciones que los nacimientos. El país se nos está quedando sin cunas.

A RECARGAR

Los usuarios del Metro y MiBus, recuerden que hoy, después de las 9:00 de la noche y hasta las 4:00 de la madrugada de mañana, no podrán hacer recargas de sus tarjetas. El sistema estará inhabilitado para instalar el nuevo sistema de recarga electrónica, que viene con tecnología más moderna.

PACIENCIA

La empresa responsable del sistema de recarga del transporte público pide a la ciudadanía un poco de paciencia, porque mañana podría experimentarse un pequeño retraso en la validación de las tarjetas. La buena noticia es que, desde mañana, los usuarios podrán consultar su saldo en línea.

ÚLTIMO DÍA

Por los lados de las Tres T ya dieron la orden: se suspenden las atenciones sabatinas a los usuarios. A partir de septiembre, es decir, la próxima semana, se acaba el servicio de los sábados, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. La alternativa será realizar trámites y pagos por los canales digitales.

REANUDAN VUELOS

Desde el martes se reanudan los vuelos entre Panamá y el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, que sufrió severos daños a causa de los dos últimos terremotos. La conexión aérea vuelve a levantar vuelo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA