La Llorona del 27 de agosto de 2026

CALIENTA SILLA

Dice Dino que en la Caja maltratada no hay botellas, pero sí mucho “calienta silla”. En otras palabras, funcionarios que llegan a marcar las ocho horas, pero, a la hora de agachar el lomo, no mueven ni un papel. Mucho fichar, poco trabajar.

LA ORDEN

Me cuentan que la decisión de mandar a un excalde al centro penitenciario de la isla de Coiba no fue casualidad. Dicen que ya había precio por su cabeza y que la orden era clara: no esperar a que saliera de la cárcel para mover las fichas.

DERECHO AL OLVIDO

En la Comisión de Gobierno dieron el aval para discutir una propuesta que establece el “derecho al olvido” para condenados por delitos de “baja lesividad”, es decir, aquellos con penas menores de tres años. La propuesta también incluye el blanqueo de capitales cuando la cuantía no supera los 100 mil billullos.

LOS FUGADOS

Me dicen que los diputados del piardi han sido los grandes ausentes en la mesa técnica que analiza la propuesta para equiparar las pensiones de los jubilados en 600 billullos. Los abuelitos ya les mandan a preguntar si de verdad representan al pueblo o si solo aparecen cuando hay cámaras.

LOS PRIMEROS

En la primera redada de Dios y Patria, en conjunto con el Ministerio Público, por el lío de los diplomas falsos en el Meduca, cayeron 23 sospechosos que ahora deberán rendir cuentas ante un juez de garantías. Y esto apenas comienza: los casos que han llegado a la Fiscalía ya superan los 200.

INCUMPLIMIENTO

Los operativos del Minseg para verificar el cumplimiento de medidas cautelares, como el arresto domiciliario, siguen destapando que algunos procesados se pasan las decisiones judiciales por donde mejor les parece. La razón: simplemente no fueron ubicados en sus casas.

TRASLADO DE PARTIDA

La Comisión de Presupuesto volverá a hacer una pausa hoy en las vistas presupuestarias para concentrar la jornada en atender créditos adicionales y traslados de partidas para el Minsa, MiAmbiente, MEF, Aseo y el IMA.

ELEGIBLE

La constructora Bagatrac, que ha estado envuelta en varios escándalos, ya tiene carta abierta para explorar minerales no metálicos en Chiriquí. La empresa recibió el certificado de elegible que otorga el Ministerio de Comercio e Industrias.

AUDITORÍA

El diputado Pineda salió a solicitar una auditoría de los 4 millones de billullos que se otorgan a Codere, tras las denuncias de irregularidades en la actividad hípica. La Comisión de Economía ya escuchó a propietarios de caballos y trabajadores del hipódromo, quienes pusieron el dedo en la llaga.

A COGER AGUA

El Programa de Saneamiento realizará este fin de semana trabajos para reubicar tuberías de agua potable en San Francisco, por lo que el servicio será suspendido mañana. A recoger agua, porque ya es sabido que, cuando cierran la llave, las 24 horas pueden convertirse en quién sabe cuánto.

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