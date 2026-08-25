La Llorona del 26 de agosto de 2026

LA BOLA PICA...

En la Antai le pondrán la lupa al nombramiento de la hija de una magistrada del Tribunal de Contrataciones Públicas en la Dirección de Contrataciones Públicas. Eso de que no hay conflicto de intereses no queda claro. ¡Mejor manejar con cuidado, no vaya a ser que en la curva alguien termine atropellado!

ATRAPADA EN LA TRAMPA

Entre las justificaciones que dio la magistrada estuvo que había consultado a la Antai sobre si el nombramiento de su hija constituía un conflicto de interés. El detalle es que por la autoridad que vela por la transparencia y la ética en la gestión pública, nadie recuerda semejante conversación. ¡La excusa se le está quedando sin piso!

ARREBATOS

El director de una entidad, que pasa más tiempo jugando golf que en la oficina, ahora tuvo la brillante ocurrencia de someter a los funcionarios a pruebas antidopaje. Me dicen que sus arrebatos y ocurrencias ya tienen a la entidad al borde del colapso. ¡Menos swings y más gestión, jefecito!

FAKE NEWS

En varias cuentas de redes sociales han estado (mal)informando sobre la salud del expresidente Cortizo, quien batalla contra un cáncer desde 2022. Por fortuna, su condición no es tan grave como algunos quieren hacer creer. ¡Con la salud no se juega y mucho menos se gana seguidores a punta de cuentos!

BAJO TRATAMIENTO

Me dicen que el expresidente, mejor conocido como Nito, continúa bajo tratamiento con medicamentos especializados, pero que su condición de salud no es crítica. Aseguran que toda esa información que ha circulado sobre su estado tiene más de mala leche que de realidad. ¡Con la salud ajena no se juega!

REPLICAR

Me dicen que las autoridades de Seguridad evalúan seriamente replicar las restricciones o el toque de queda en otros distritos, luego del efecto positivo que, según las autoridades, ha tenido la medida en San Miguelito, donde aseguran que la inseguridad ha bajado en los corregimientos.

DRONES

Me cuentan que Dios y Patria, para hacer cumplir el toque de queda en el distrito especial, echaron mano de la tecnología. Ahora los drones sobrevuelan las calles en busca de movimientos sospechosos y, cuando detectan algo fuera de lugar, entran en acción los agentes. ¡Desde el cielo también vigilan!

PERPLEJOS

Por los lados del INA quedaron perplejos al escuchar al ministro del Agro quejarse de la cantidad de funcionarios jubilados, pero designaron como director a ¡un jubilado! La contradicción se sirve calientita. ¿En qué quedamos, ministro?

DESPIDOS MASIVOS

Me dicen que por los lados de una entidad financiera repartieron cartas de despido a diestra y siniestra. Al parecer, la masa no está para bollo y ya comenzaron a recortar por donde se pueda. ¡La tijera viene filosa!

DEJADEZ

La dejadez en la Caja maltratada terminó enredando un problema de fácil solución. En 2023 detectaron un error de dos dígitos en la cédula y una trabajadora pareció en la planilla de la Asamblea, pero nadie lo corrigió. La afectada tuvo que descubrirlo al revisar su información en la Caja Digital. ¡Dos números y tremendo enredo!

FIESTA LITERARIA