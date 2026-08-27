La Llorona del 28 de agosto de 2026

VUELVE AL EJECUTIVO

El proyecto de ley que exonera del pago del ITBI a la primera vivienda de hasta 120 mil billullos ya salió de la Cueva de la 5 de Mayo y vuelve al Ejecutivo para su sanción. Ayer recibió el tercer debate. Ahora la pelota está en la cancha del presi.

SE SALVARON

El bolsillo de los viejitos podría respirar un poco si el Ejecutivo sanciona el proyecto de ley aprobado ayer en la Cueva de la 5 de Mayo, que amplía los beneficios y descuentos que reciben por ley desde 1987. La iniciativa pasó con 47 votos a favor y apenas uno en contra.

EN ESPERA

Hablando de sanciones del Ejecutivo, el presi todavía no estampa su firma a las reformas del Reglamento Interno de la cueva de la 5 de Mayo. Mientras tanto, desde varios sectores de la sociedad civil le meten presión y piden que las vete.

Y LOS PRIVILEGIOS

Le mandan a decir a los diputados que impulsan a todo pulmón la despenalización de la calumnia e injuria cuando se trata de funcionarios que, en vez de andar buscando blindajes, mejor se pongan a trabajar en iniciativas para eliminar los privilegios que sobrevivieron a las reformas al Reglamento Interno.

RELEVO

Dice Pérez Barboni que ya está bueno de tantos jubilados ocupando plazas en el sector gubernamental. Como diputado joven, no puede permitir que se cierre la puerta al relevo generacional en el Estado. La idea no suena mal, pero con pensiones que apenas alcanzan y el costo de vida por las nubes, la receta no es tan sencilla.

POR FUERA

La que terminó quedándose por fuera fue Paulette, quien renunció a la coalición Vamos luego de que la bancada anunciara un proceso disciplinario en su contra por votar con el oficialismo en la elección de la junta directiva de la Comisión de Gobierno. Se salió antes de que la sacaran por la puerta de atrás.

INTERCAMBIAN FIGURITAS

El nuevo rector de la Unachi y el ministro de Educación, Ventura Vega, intercambiaron figuritas y tantearon oportunidades de colaboración entre ambas instituciones educativas. Mucho apretón de manos y buenas intenciones; ahora falta ver si el intercambio se traduce en resultados.

LA MALA NOTA

Me cuentan que los amigos de lo ajeno andan haciendo fiesta en la Feria Internacional del Libro. Donde ven un objeto mal puesto, especialmente un dispositivo electrónico, lo hacen desaparecer como por arte de magia. Ya hay víctimas. Ojo al Cristo y a reforzar la vigilancia para evitar un mal rato.

ARBITRAJE

En el ministerio del chenchén se preparan para la lluvia de arbitrajes contra el Estado. Pidieron siete millones de billullos para reforzar la oficina que atiende estas demandas, incluida la contratación de una consultoría para monitorear los procesos contra Panamá, que suman 33 mil millones, incluyendo los suspendidos.

DOBLE NACIONALIDAD

Sheinbaum puso el tema sobre la mesa con una propuesta de reforma constitucional para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a altos cargos ejecutivos de elección popular. Si quiere correr, que renuncie a la segunda nacionalidad, como ya ocurre para aspirar a la Presidencia de la República.

VOLVIERON SANOS