La Llorona del 30 de agosto de 2026

CERRARON FILAS

Me cuentan que los diputados de las bancadas oficialistas —incluidas las que juran que no lo son— ya cerraron filas para darle luz verde al proyecto que castiga los contenidos falsos creados con inteligencia artificial y mete un langostino: penalizar también la calumnia y la injuria cuando el afectado sea un funcionario. ¡Se viene candela!

LA ALIANZA

Hablando de los partidos oficialistas en la cueva de la 5 de Mayo, me cuentan que la alianza que llevó a Shirley al trono está cocinando su receta presidencial para 2029. Y ojo al dato: la fórmula tendría a la cabeza a un funcionario con mando y jurisdicción.

ALEGATOS

Ahora que el procu mandó su vista fiscal sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Fuerza de Defensa de la Chacaldía, vienen los alegatos, donde cualquiera puede entrar al ruedo y pronunciarse a favor o en contra. El diputado Cedeño, quien presentó la demanda, espera que la Cortesana resuelva el entuerto cuanto antes.

MECHA ENCENDIDA

Al parecer, la opinión jurídica del procu Gómez contra la Policía de la Chacaldía dejó a más de uno con la mecha corta en el Consejo Municipal. Basta con un comentario para que empiece a pasar la factura. ¡Calma, señores! Un poquito de tolerancia y conciencia democrática no le hace daño a nadie.

POR FUERA

Ya que hablamos de la Chacaldía, me cuentan que uno de los asesores fue puesto por fuera y por los pasillos circulan dos versiones. La primera, que el árbol que le daba sombra se quedó sin hojas; y la segunda, que eso de dedicarle más tiempo a sus proyectos privados que a la función pública ya estaba rayando en el cinismo.

DIETAS

Las dietas que cobran los miembros de las juntas directivas de las entidades públicas ya no quedarían al libre albedrío. En la cueva de la 5 de Mayo se cocina una propuesta para ponerle freno a ese chenchén que, entre reunión y reunión, mueve millones de billullos.

SEGURO COLECTIVO

En la cueva de Centroamérica también le meten mano al chenchén del pueblo para pagar seguros privados. Ampliaron hasta el próximo viernes el plazo para recibir ofertas por la contratación de un seguro colectivo de gastos médicos y otro de vida. ¡Hay chenchén y hay aseguradora en la mira!

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Por los lados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, donde hace falta un magistrado, ya dejaron por escrito las reglas del juego. Tanto así que los jefes de despacho que quieran reunirse con los magistrados tendrán que pedir cita con la secretaria.

VACANTE

En el Tribunal Administrativo de la Función Pública buscan un analista de presupuesto con al menos tres años de experiencia en análisis, evaluación y control del proceso presupuestario. El requisito fundamental: ser panameño y no estar inhabilitado para ejercer un cargo público. ¡Ya saben!

OPINIÓN DIVIDIDA

El aumento de los descuentos y la ampliación de beneficios para los adultos mayores, aprobados en la cueva de la 5 de Mayo, han generado opiniones encontradas. Unos aplauden la medida; otros la califican de populismo con calculadora electoral. La papa caliente está en manos del presi Mulino.

CIERRA EL TELÓN