La Llorona del 30 de agosto de 2026

Me cuentan que los diputados de las bancadas oficialistas —incluidas las que juran que no lo son— ya cerraron filas para darle luz verde al proyecto que castiga los contenidos falsos creados con inteligencia artificial y mete un langostino: penalizar también la calumnia y la injuria cuando el afectado sea un funcionario. ¡Se viene candela!
Hablando de los partidos oficialistas en la cueva de la 5 de Mayo, me cuentan que la alianza que llevó a Shirley al trono está cocinando su receta presidencial para 2029. Y ojo al dato: la fórmula tendría a la cabeza a un funcionario con mando y jurisdicción.
Ahora que el procu mandó su vista fiscal sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Fuerza de Defensa de la Chacaldía, vienen los alegatos, donde cualquiera puede entrar al ruedo y pronunciarse a favor o en contra. El diputado Cedeño, quien presentó la demanda, espera que la Cortesana resuelva el entuerto cuanto antes.
Al parecer, la opinión jurídica del procu Gómez contra la Policía de la Chacaldía dejó a más de uno con la mecha corta en el Consejo Municipal. Basta con un comentario para que empiece a pasar la factura. ¡Calma, señores! Un poquito de tolerancia y conciencia democrática no le hace daño a nadie.
Ya que hablamos de la Chacaldía, me cuentan que uno de los asesores fue puesto por fuera y por los pasillos circulan dos versiones. La primera, que el árbol que le daba sombra se quedó sin hojas; y la segunda, que eso de dedicarle más tiempo a sus proyectos privados que a la función pública ya estaba rayando en el cinismo.
Las dietas que cobran los miembros de las juntas directivas de las entidades públicas ya no quedarían al libre albedrío. En la cueva de la 5 de Mayo se cocina una propuesta para ponerle freno a ese chenchén que, entre reunión y reunión, mueve millones de billullos.
En la cueva de Centroamérica también le meten mano al chenchén del pueblo para pagar seguros privados. Ampliaron hasta el próximo viernes el plazo para recibir ofertas por la contratación de un seguro colectivo de gastos médicos y otro de vida. ¡Hay chenchén y hay aseguradora en la mira!
Por los lados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, donde hace falta un magistrado, ya dejaron por escrito las reglas del juego. Tanto así que los jefes de despacho que quieran reunirse con los magistrados tendrán que pedir cita con la secretaria.
En el Tribunal Administrativo de la Función Pública buscan un analista de presupuesto con al menos tres años de experiencia en análisis, evaluación y control del proceso presupuestario. El requisito fundamental: ser panameño y no estar inhabilitado para ejercer un cargo público. ¡Ya saben!
El aumento de los descuentos y la ampliación de beneficios para los adultos mayores, aprobados en la cueva de la 5 de Mayo, han generado opiniones encontradas. Unos aplauden la medida; otros la califican de populismo con calculadora electoral. La papa caliente está en manos del presi Mulino.
La Feria Internacional del Libro baja hoy el telón, luego de varios días cargados de conversaciones, actividades y, por supuesto, mucha oferta literaria. Los que todavía no se han dado la vuelta aún están a tiempo de darse su baño de letras, y quienes ya fueron pueden regresar por más libros
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028