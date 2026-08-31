La Llorona del 1 de septiembre de 2026

REVOSH

En la entidad de los mares tendrán que recoger velas y echar para atrás la resolución que pone un candado de 10 años a las concesiones y licencias marítimas. El presi Mulino pidió reconsiderarla y, ¡ojo!, la norma también lleva la firma de la viceministra de la Presidencia.

SECRETISMO

El “chiquillo” Duke recordó que ponerle candado a información que debe ser pública es una vieja maña que pasa de gobierno en gobierno. Ahora espera que la cueva de la 5 de Mayo apruebe el proyecto que busca quitarles la llave a las actas del Consejo de Gabinete.

DESACUERDO

Ponerle candado a documentos públicos en el gobierno paso firme parece estar agarrando calle, pero no todos en el Gabinete compran la idea. Me cuentan que un ministro ya levantó la voz y mostró su desacuerdo con mantener bajo llave algunos procesos de compras.

BOTELLA

Le piden a la Antai que se dé una vuelta por Pandeportes, porque dicen que hay bellezas en la planilla. Hablan de dos casos descarados: cobran los 15 y los 30, pero del trabajo, ni la sombra; eso sí, con salarios bien jugosos. ¡Cuidado que el asunto termine oliendo a peculado!

AGENDA ALTERADA

En la Comisión de Presupuesto movieron las fichas y trastocaron la agenda de las entidades que deben sustentar sus vistas presupuestarias. Las citadas para ayer no aparecieron y, en su lugar, desfilaron otras que tenían fecha distinta.

ALIVIO

Dicen los productores que, por ahora, no hay que ponerse nerviosos por un posible desabastecimiento de alimentos a causa de El Niño, porque el suministro está garantizado. Eso sí, en la cadena de abastecimiento nunca falta el vivo que intenta pescar en río revuelto y sacarle provecho al menor movimiento.

SIN HORARIO

El chacalde le subió el volumen a la rumba: en Amador, los locales podrán operar de lunes a sábado sin restricción de horario. Los domingos podrán seguir de largo hasta las 7:00 a. m. y, apenas tres horas después, ¡otra vez con las puertas abiertas! La fiesta parece no tener hora de cierre.

MEDIDAS CAUTELARES

De los 25 aprehendidos por el lío de los diplomas falsos, 12 fueron a la chirola y 13 quedaron con casa por cárcel mientras avanza la investigación. En la lista de delitos aparecen falsificación de documentos, corrupción, ejercicio ilegal de la profesión, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. El caso viene cargadito.

PLACA

Los propietarios de certificados de operación de transporte público ya no tendrán que pasar por las prestatarias para comprar la placa en la tres T. Si la piquera se duerme y no entrega la lata a tiempo, el transportista podrá sacarla directamente en la entidad. ¡Se acabó el paseo!

DESPEDIDA