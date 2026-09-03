La Llorona del 4 de septiembre de 2026

SIN REGISTRO

Las sesiones de la Comisión de Presupuesto están dándole la vuelta al reloj. Tanto, que hasta YouTube se rinde: la transmisión se corta y algunas presentaciones de las entidades quedan fuera del registro. A este paso, lo que no se lleva el sueño, se lo lleva el algoritmo.

TRANSPARENCIA

Qué curiosidad: el canal de la cueva de la 5 de Mayo decidió cortar la transmisión de la Comisión de Presupuesto justo cuando llegaba el turno de Shirley para sustentar el presupuesto del primer Órgano del Estado. ¿Falla técnica o demasiada transparencia para un solo día?

RECLAMOS

Las maratónicas sesiones de la Comisión de Presupuesto ya están sacando chispas y hasta bromas entre los diputados. La madrugada del jueves, cuando el cansancio ya hacía estragos, Afú le lanzó una pulla al “chiquillo” Duke, quien había pedido la palabra para una segunda ronda. “¿Tú no estás casado?”, le soltó Afú.

AFECTACIÓN

En el Ministerio del Agro sacaron cuentas y el panorama pinta más seco que un potrero en verano. Las proyecciones por El Niño apuntan a una caída de entre 15 % y 20 % en la producción de arroz, mientras que la de cebolla podría retroceder 20 % por la sequía. Y en la zona atlántica, el exceso de agua también pasa factura: el plátano está entre los cultivos afectados.

SIN QUÓRUM

Al que dejaron con las palabras en la boca fue al diputado Amigo Fiel durante la comparecencia del ministro Linares en el pleno, donde se discutía el impacto de El Niño. Cuando estaba en plena intervención, la diputada Brenes pidió verificación de quórum y, como el pleno estaba más vacío que un bolsillo sin chenchén, se cayó la sesión.

¿CHACALDE O MINISTRO?

Ahora resulta que la feria de empleo de la Chacaldía tiene alcance nacional. Muchos se preguntan si el chacalde jubiló antes de tiempo a la ministra Muñoz o si solo está usando la estructura municipal como alfombra roja para su campaña presidencial de 2029. ¿Gestión municipal o ambición desmedida?

QUERELLA

Me dicen que los familiares y el exfuncionario que terminó en el hospital tras ser golpeado por policías de la Chacaldía van hoy al parque Porras con querella en mano. La denuncia sería contra el chacalde y todos los que resulten involucrados en la golpiza. El lío apenas comienza y ahora la pelea se muda de la calle a los tribunales.

FIEBRE DE PARTIDOS

Por los lados de la Plaza de la Democracia no paran los movimientos con esta inédita fiebre por crear partidos políticos. Ahora, quien vuelve a la palestra es el exdiputado de Cambio Democrático Fernando Carrillo, que anda calentando motores para tener su propio colectivo político.

SUBSIDIO

La subida del combustible le está metiendo la mano al bolsillo del Estado. La Comisión de Presupuesto aprobó al Ministerio del Chenchén un traslado de partida por $26.3 millones para cubrir el subsidio a los sectores que reciben el beneficio, entre ellos el transporte público. Con la gasolina por las nubes, al Gobierno le toca sacar la chequera.

HALÓN DE OREJA

El presi Mulino le jaló las orejas a la Cueva de la 5 de Mayo y le pidió que deje de aprobar leyes, especialmente aquellas que implican el uso de fondos públicos, sin tener claro de dónde saldrá el chenchén. Recordó que tiene 30 días para sancionar o vetar el proyecto que establece beneficios para la tercera edad.

LO DEVOLVIERON