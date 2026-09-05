La Llorona del 6 de septiembre de 2026

SUBSIDIO

Con la fiebre de inscripciones de partidos, hay quienes plantean ponerle candado al chenchén del subsidio electoral: que solo lo reciban los colectivos con una membresía superior al 3%, el porcentaje que se exigirá para legalizar un partido. Hay dos que no llegan ni al 2% y cobran su tajada del pastel. ¡Negocio redondo!

SOLICITUD

El que tiene el permiso de la Plaza de la Democracia para iniciar el proceso de inscripción de su partido Nuevo Horizonte es el diputado de la cueva centroamericana, Rubén “Pepe” Campos. Después de perder la batalla para que RM convocara a elecciones para renovar la directiva, decidió formar su propio colectivo.

ELECCIÓN INTERNA

Ya que hablamos del oficialista Realizando Metas (RM), en teoría, el periodo de la junta directiva que preside el asilado venció en marzo y, hasta ahora, ni humo de elecciones internas. ¿Será que no quiere revivir el fantasma de Cambio Democrático? Mejor no tentar al voto.

LA JUGADA

Al parecer, en el gobierno paso firme hay funcionarios de mando y jurisdicción que, para esquivar el nepotismo, recurren al “préstamo” de funcionarios a otras entidades. El problema es que la jugada puede terminar en conflicto de interés, y ya van dos casos destapados durante las vistas presupuestarias. ¡Préstamo con intereses!

SIN VICE

En Cárdenas parece que no aparecen candidatos para ocupar los viceministerios Académico y Administrativo. En una semana se cumple un mes desde que Ventura Vega llegó a encargarse del potro, pero las dos sillas siguen más vacías que una promesa de campaña.

PRELACIÓN

Me cuentan que el escándalo de los diplomas falsos es apenas una arista del problema de reclutamiento docente. También hay mano peluda en la prelación: maestros que hacen el examen para demostrar que dominan un lengua indígena, lo pasan y hasta clasifican, pero, a la hora de hablarlo, no sueltan ni una palabra.

EL INTERMEDIARIO

Por el West ya le tienen la lupa puesta a un autoproclamado influencer que se dedica a contactar a otros para bajar publicaciones incómodas sobre funcionarios, y cobrar una tajada. Sin el jugoso salario de botella que tenía en una junta comunal, parece que ya encontró otra forma de hacer chenchén.

QUEJA

Me escribe una asegurada indignada porque llamó a la Policlínica de La Chorrera para sacar la primera cita médica de su hija de 11 años, quien es autista nivel uno, y se la dieron para el próximo año. Lo preocupante es que la menor presenta episodios de depresión, razón por la que su madre solicitó atención médica.

PULSEO

Los jubilados no están dispuestos a dar su brazo a torcer y mantienen la presión para que el presi Mulino sancione la ley que amplía los descuentos en los comercios y extiende este beneficio. Dicen que están dispuestos a sentarse a conversar y llegar a un entendimiento, pero de veto, ni hablar.

MESA COJA

El Tribunal Administrativo de la Función Pública estableció las reglas para las reuniones del pleno: el quórum deliberativo será la mayoría y las decisiones se tomarán por mayoría simple. Todo muy bonito en el papel, salvo por un detalle: el Tribunal está compuesto por tres magistrados y uno de los despachos está vacante.

DEROGADO