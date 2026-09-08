La Llorona del 9 de septiembre de 2026

OLVIDADO

Me cuentan que la celebración por el cambio de mando del Canal tuvo un episodio medio triste: a Catín lo trataron como a un huérfano. Los que, cuando estaba en la miel, se desvivían por llamarse sus amigos, durante la celebración ni lo miraban. Mientras otros brindaban y sonreían, a Catín lo dejaron más solo que el uno.

OLVIDADO II

El hombre que durante los últimos siete años dirigió los destinos de una de las empresas más importantes del país se despidió sin pena ni gloria de la ceremonia de cambio de mando. Y, para rematar, ni siquiera aguantó hasta el final: se marchó mucho antes de que concluyera la recepción final.

A PUERTA CERRADA

La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con el grupo parlamentario de intercambio entre Panamá y la isla rebelde, pero a los periodistas les cerraron la puerta. Si hablaron de restablecer relaciones diplomáticas, que recuerden que ese tema es potestad del Ejecutivo.

NO CAYÓ BIEN

La reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el oficialista Joan Guevara, dejó ronchas en San Felipe. El presi Mulino dejó claro que los viajes e intercambios con Taiwán no cuentan con su aval y recordó que las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo, no la cueva de la 5 de Mayo.

RUIDO POLÍTICO

La reunión del grupo parlamentario de Taiwán con la cueva de la 5 de Mayo hace mucho ruido político y diplomático, pero no representa nada concreto para el país. Si la jugada es echarle más leña al fuego en la relación con una de las potencias, van por buen camino.

CUADRADOS

Hay padrastros de la patria tan cuadrados con la isla rebelde que ya hasta llevan en el traje un pin con las banderas de Panamá y Taiwán. El mensaje viene con bandera y colores incluidos y, como dicen en esta vida, nada es gratis.

PRIORIDAD

La Comisión de Gobierno puso primero sobre la mesa la reconfiguración del mapa electoral y dejó en segundo plano las reformas al Código Electoral. A los diputados les urge saber cómo se repartirán las curules en la cueva de la 5 de Mayo antes de meterse con las reglas del juego. Hoy arranca el primer asalto.

EFECTO ETELVINA

Los funcionarios de la Unachi siguen pagando los platos rotos del desgreño administrativo de la era Etelvina. Aunque la exrectora dejó el cargo hace tres meses, el desorden todavía pasa factura: nueve días después de cerrada la quincena de agosto, siguen esperando su chenchén y, lo que es peor, la cuenta está en cero.

POR POCO SE AGARRAN

Ya que hablamos de la Comisión de Presupuesto, durante la sustentación de la vista presupuestaria de la Unachi, los diputados Luis Duke y Eduardo Vásquez, presidente de la comisión, protagonizaron un encontronazo. Al “chiquillo” no le tembló la voz para cuestionar el desgreño de Etelvina, pero sus dardos no le cayeron nada bien a su colega.

MÉDICOS EXTRANJEROS

Ante el déficit de personal, el gobierno paso firme contempla abrirle la puerta a médicos, enfermeras y técnicos extranjeros. La urgencia aprieta, sobre todo porque en octubre abrirá sus puertas el primer centro público de tratamiento oncológico integral del interior del país y allí harán falta especialistas.

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