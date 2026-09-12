La Llorona del 13 de septiembre de 2026

ENFADADO

Me cuentan que al embajador de una de las potencias no le hizo ninguna gracia la movida de un grupo de diputados para estrechar lazos con la isla rebelde. Dicen que llamó a varios de los que participaron en la reunión de amistad parlamentaria para hacerles sentir, en tono enérgico, su molestia.

CREDENCIALES

Al cuerpo diplomático acreditado en Panamá se sumó recientemente el nuevo embajador de la Unión Europea, quien ya presentó sus credenciales para asumir el cargo en reemplazo de la siempre recordada Izabela Matusz. El nuevo representante es italiano y viene bien armado en idiomas: habla siete, incluido el español.

TENTÁCULOS

En broma y en serio me dice un viejito que resulta que ahora no solo hay “agentes encubiertos” de Dios y Patria en las organizaciones sociales, sino que también están metidos entre los grupos de jubilados que pelean por aumentos y descuentos. ¡Mira tú dónde llegaron los tentáculos!

IRONÍAS

En plena tormenta por los “agentes encubiertos” de Dios y Patria, sale en Gaceta Oficial una resolución del Minseg que crea el nuevo Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Aeronaval. ¿Será para vigilar a los vigilantes?

OJO AL OJO

El nuevo Departamento de Derechos Humanos de la Aeronaval llega con la misión de promover y proteger los derechos humanos. Entre sus funciones están canalizar quejas y diseñar las políticas de la entidad en esta materia. Ahora habrá que ver quién vigila a los que vigilan.

HISTORIA HELADA

Al parecer, el apuro por sacar del Parque Omar a la Comisión 20 de Diciembre de 1989, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la invasión, tenía una razón bien fría: abrir espacio para una heladería. Donde antes se hacía memoria, ahora se venden helados.

DIRECTIVAS PROVINCIALES

El Partido Popular calienta motores para elegir, el próximo mes, sus juntas directivas provinciales. Ya tienen conformadas las corporaciones electorales que se encargarán del proceso en cada provincia. Bueno, como no llega ni al 2 % del padrón electoral, aquello será un bistec de dos vueltas.

DIRECTRICES

La Superintendencia de Sujetos No Financieros puso la lupa sobre las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, con nuevas reglas para prevenir el blanqueo de capitales. Ahora deberán aplicar una debida diligencia a cada cliente, sea persona natural o jurídica. Ya saben: motor encendido, pero con los papeles bien revisados.

QUEJA CIUDADANA

Me escribe un ciudadano indignado porque agentes de Dios y Patria lo obligaron a entregar la cédula. Que nadie está obligado a entregar su documento de identidad a un policía o agente de seguridad. Si lo que piden es identificarse, la cédula se muestra, no se entrega.

QUEJA CIUDADANA II

A la ciudadanía también le dice que nadie puede revisar tus pertenencias porque sí. Para eso debe existir una investigación que lo justifique o una orden expresa. Que nadie se pase de la raya amparándose en el uniforme.

SORPRESA Y SORPRENDIDOS