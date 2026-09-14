La Llorona del 15 de septiembre de 2026

EN EL TAPETE

La posibilidad de utilizar el lago Bayano para abastecer de agua potable a la población sigue sobre la mesa y no ha sido descartada del todo por el Canal, pese a que avanza con el proyecto de Río Indio. Así quedó claro ayer durante el primer debate del presupuesto de la entidad.

RESPONSABILIDADES

Por los lados del ministerio cuidador del ambiente repartieron responsabilidades: la Dirección de Seguridad Hídrica quedó con la tarea de otorgar la viabilidad para las concesiones de agua, mientras que las direcciones regionales serán las encargadas de conceder los permisos temporales para su uso.

SIGUEN CAYENDO

Otros dos exfuncionarios del Ifarhu cayeron en el lío de las becas y ahora deberán enfrentar una investigación por presunto blanqueo de capitales. El caso apunta a un perjuicio económico de 145,265 billullos en la agencia de Panamá Este. El escándalo de las becas sigue sacando nombres del sombrero.

BONIFICACIÓN

En la cueva de la 5 de Mayo se cocina una propuesta para “poner orden” al pago de las bonificaciones por antigüedad en el sector público. La iniciativa establece que el beneficio no se hereda: si el exfuncionario fallece antes de cobrar el chenchén, la plata no pasa a los familiares.

BUEN CURSO

Funcionarios de la cueva de la 5 de Mayo recibieron capacitación en manejo de finanzas, con enfoque en el emprendimiento para mejorar los ingresos familiares. Sería bueno que el cursito también se lo den a los diputados, a ver si aprenden a administrar mejor el chenchén y dejan de pedir presupuestos tan abultados.

CAMPAÑA SUCIA

Todavía no estamos ni en el año preelectoral y ya arrancó la campaña sucia contra dirigentes políticos, sobre todo contra quienes buscan levantar un nuevo partido. Ojo con esas jugadas: cuando se ensucia la cancha, la que termina perdiendo es la democracia. ¡Bajen la mano!

VUELVE

El que anunció su regreso al cargo de vicealcalde electo de Panamá es Roberto Ruiz Díaz, a partir del próximo 1 de octubre. Ya avisó que quiere volver con despacho, asignaciones y personal de apoyo, los mismos que tenía antes de salir de licencia.

DESGREÑO

Al parecer, los problemas financieros y administrativos de la Unachi no tocan fondo. A los altos salarios otorgados de manera irregular ahora se suma otro escándalo: el nuevo rector habría intentado nombrar a un exfuncionario que fue separado durante la era de Etelvina por un caso de nepotismo.

A LA CALLE

En Dios y Patria juramentaron a más agentes que, desde ayer, salieron a las calles como parte del Plan Firmeza, con la misión de reforzar la seguridad del país. Ahora veremos si la presencia se siente donde más hace falta: en las calles y no solo en los discursos.

ABUSO

Por donde no están nada contentos con Dios y Patria es en la ciudad que crece sola. El fin de semana arrestaron a una veintena de estudiantes que participaban en un evento de despedida de vacaciones y los soltaron en la madrugada. Todo para quedar bien con un alto oficial, sin importar que muchos padres de familia estaban presentes.

ANIVERSARIO