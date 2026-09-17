La Llorona del 18 de septiembre de 2026

MADERA

Me cuentan que el anuncio del Observatorio de Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva ya comenzó a levantar astillas entre algunos empresarios de origen chino vinculados al negocio de la madera. Parece que a más de uno le están crujiendo las ramas.

MADERA II

Al parecer la futura trazabilidad de los recursos, la identificación de los beneficiarios finales y el seguimiento de las cadenas de comercialización podrían ponerle nombre y apellido a quienes se benefician de la tala ilegal. ¡Cuando la transparencia comienza a incomodar, lo mejor es seguir la ruta del dinero y también la de la madera!

¿REGRESA?

El asilado dejó entrever que ya prepara su regreso al país. En sus redes sociales soltó que pronto lo verán por estos lares, al tiempo que denunció que buscan quitarle el control de Realizando Metas. Muchos se preguntan si es que enfrentará su condena o ya tiene todo amarrado para no volver a la chirola.

NUEVAS PRUEBAS

A Publio no le salió la jugada en la audiencia donde buscaba aflojar la medida cautelar. No solo le negaron el cambio y seguirá enchirolado, sino que el fiscal del caso soltó una bomba: hay nuevas pruebas que pronto llegarán al expediente. ¡La cosa se le sigue poniendo color de hormiga!

NI EN PINTURA

Por los lados de Colón no quieren ver ni en pintura al director del Banco Hipotecario, porque dejó plantados a residentes que reclamaban que les resolviera los problemas de vivienda. En esa provincia hay cientos de familias que esperan el título de propiedad de sus casas, que ya pagaron.

PREOCUPACIÓN

Un grupo de colonenses tuvo de cortesía en el pleno de la cueva de la 5 de Mayo para manifestar su preocupación por la desaparición del Banco Hipotecario y porque sus problemas de vivienda queden en el aire. Temen que, con la eliminación de la entidad, también se esfume la solución que llevan años esperando. ¡La incertidumbre está servida!

RECLAMOS

Los cuestionamientos de “Chiquillo” Vega a la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, al parecer, no le cayeron nada bien a su colega de los rolitos, quien cuestionó la intervención del chiricano, especialmente por sus señalamientos sobre la existencia de la entidad. Pero también le dio su repasada a la poca gestión de la Secretaría.

AVISO

La Embajada de Estados Unidos en Panamá les manda a decir a los panameños con planes de visitar a Mickey Mouse en noviembre que, si no tienen visa, vayan agendando la cita desde ya, porque los tiempos de espera pueden variar. Ahh, no compren el boleto antes de tener el salvoconducto en el bolsillo.

SUSPENDIDA

La licitación que adelantaba el Municipio de La Chorrera para concesionar la basura quedó congelada hasta nuevo aviso. La Dirección de Contrataciones Públicas pidió incluir en el pliego de cargos el costo del combustible, que anda por las nubes y puede moverle la calculadora a más de uno. ¡Hasta la basura salió cara!

NUEVO SOCIO

El primer ministro canadiense, Mark Carney, parece no estar muy preocupado por las amenazas de Mr. Trump. Lejos de ponerle freno a sus planes, este jueves, ante el Parlamento Europeo, apostó por estrechar la alianza entre Canadá y la Unión Europea. ¡Mientras Trump aprieta, Carney busca otros socios!

LA LISTA