La Llorona del 20 de septiembre de 2026

GIROS

En política no hay sorpresas, sino sorprendidos, y se confirma una vez más. Los de libre postulación agrupándose para formar un partido y los que antes comparaban al asilado con el mismísimo demonio y lo llamaban “el innombrable”, ahora no solo lo nombran, sino que también se reúnen con él y hasta conversan.

EN LA YUGULAR

El perredista Pachi lanzó la pregunta: ¿qué diferencia hay entre visitar y conversar con un pandillero, narco o corrupto en una cárcel y reunirse con un político condenado en el exilio? La política de las conveniencias y de la vieja máxima de que el fin justifica los medios. ¡Después se preguntan por qué la gente ya no cree en los políticos!

PALIATIVO

Como el gobierno Paso Firme no puede frenar el alza del combustible, un ciudadano propone fomentar la compra de motos y vehículos eléctricos mediante beneficios fiscales. La idea es incentivar alternativas de transporte y aliviar el bolsillo. ¡Porque el combustible sube, pero las soluciones siguen en reserva!

JUEGA VIVO

A pesar de las amenazas de la Acodeco de multar a las estaciones que esconden combustible para especular con el cambio de precios, siguen las quejas. Me cuentan que, un día antes del último ajuste, en algunas zonas desapareció la gasolina de 91 octanos. ¡Casualidad o negocio redondo!

REORGANIZACIÓN JUDICIAL

En la cueva de la 5 de Mayo le dieron tercer debate a la propuesta que reorganiza los circuitos judiciales. Panamá Oeste quedaría como una circunscripción del Primer Distrito Judicial, buscando que su gente no tenga que seguir cruzando la frontera capitalina para acceder a la justicia.

SERVICIO PÚBLICO

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, salió a decir que la entidad no puede verse simplemente como la institución que recoge basura, sino como la responsable de administrar un servicio esencial. Bueno, que eso también se note en las calles, porque entre el discurso y la realidad hay un basurero de por medio.

HONESTÍN

La Procuraduría de la Nación lanzó Honestín, una guía infantil para promover la honestidad y combatir la corrupción desde las aulas. Buena iniciativa, pero mientras los diputados sigan engavetando propuestas anticorrupción, cuesta ver la luz al final del túnel. ¡A los pelaos les enseñan honestidad, pero a los grandes todavía les cuesta practicarla!

¿DÓNDE ESTÁN?

Después de los reclamos de Pérez Barboni y Vega a los representantes de la Secretaría de los Afropanameños, muchos se preguntan: ¿dónde están los defensores de la comunidad negra? La única que ha alzado la voz es la diputada de los rulitos. ¡Los demás parecen haberse quedado sin megáfono!

ALGO NO CUADRA

Los viejitos andan con la cabeza gorda. En la reunión sobre los descuentos, los empresarios advirtieron que muchos comercios están cerrando y que más descuentos serían otro golpe. Pero, al mismo tiempo, el gobierno paso firme anuncia que la economía creció más de 6 %.

ABANDERADOS

En Cárdenas ya tienen la decisión tomada: los estudiantes campeones de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos serán los abanderados de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre. Antes de ondear la bandera en las calles, tendrán una parada especial en el Palacio de Las Garzas.

PLAN DE MANEJO