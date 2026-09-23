La Llorona del 24 de septiembre de 2026

APADRINADO

Me cuentan que el famoso español que se mudó a Panamá llegó bien apadrinado por un italiano muy allegado al gobierno. Dicen que le están poniendo en bandeja de oro todo lo relacionado con el negocio eléctrico. ¡Ojo con eso! La pregunta que empieza a rondar es sencilla: ¿qué está pasando en Panamá?

INVERSIÓN O CARAMELO

Que el madrileño tiene planes de invertir entre 7,000 y 9,000 millones de billullos en el país. Qué bueno que se inyecte chenchén a la economía panameña, pero ojalá no sea como el tren Panamá-Chiriquí, que eso va a quedar en nada.

AUTORIZADO

Por los lados de la Plaza de la Democracia ya dieron el go para que Martín arranque la recolección de firmas con miras a inscribir su partido Unidos por la Nueva Era (UNE). Con el permiso en el bolsillo, ya está oficialmente en modo partido en formación. ¡Ahora viene lo bueno: a buscar firmas y sumar adeptos!

EFUSIVA

La que estuvo bastante efusiva durante la sustentación de la vista presupuestaria fue la directora de la Senniaf, quien clamó a los padrastros de la patria para que la ayuden a conseguir un aumento en el presupuesto. No quiere subir y bajar escaleras por dejar de cumplir con su labor en favor de la niñez por falta de chenchén.

FALTA DE TACTO

Durante la sustentación del presupuesto de la Senniaf, los diputados Mosquera y Jackson parecían más preocupados por promocionar a Darién y Colón, respectivamente, como destinos turísticos, que por poner sobre la mesa la cruda realidad que enfrenta la niñez.

INHABILITADO

En la cueva de la 5 de Mayo están pasando cosas inexplicables. De vez en cuando se cae la señal del canal legislativo y, como si fuera poco, ayer, durante el debate del presupuesto, inhabilitaron en YouTube la opción de retroceder la transmisión. ¡Ni para volver a escuchar lo que ya se dijo! ¿Casualidad o mano peluda?

MENSAJE

El presi Mulino apostó por el multilateralismo y un diálogo duradero como vía para resolver los conflictos en Medio Oriente y ponerle, de una vez por todas, punto final a la guerra entre Rusia y Ucrania.

SIN VOCERO

El asilado salió a aclarar en sus redes sociales que no tiene ningún “vocero oficial”. Dice que, si tiene algo que decir, lo hará él mismo a través de sus canales personales o de las cuentas oficiales de Realizando Metas. La pregunta queda flotando: ¿para quién fue el mensaje? ¡Al que le caiga el guante...!

SE DEFIENDE

Lucy salió a defenderse de la auditoría de la Contraloría sobre la compra de laptops, que está por concluir y, según lo que ha trascendido, apunta a “imprecisiones”. Dice que, si encuentran alguna irregularidad, ella misma se pondrá las esposas.

CASOS COMPLEJOS

Las investigaciones por delitos contra la Administración Pública, la Fe Pública, el Patrimonio Económico y el Orden Económico tendrán ahora su propio fiscal. Con la creación de la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, los expedientes de alto calibre tendrán una oficina con lupa propia.

LA INTERROGANTE