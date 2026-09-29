La Llorona del 30 de septiembre de 2026

APURADOS

Por lo visto, los diputados de los partidos tradicionales andan apurados por aprobar las reformas electorales. Incluso presentaron el informe de la Comisión de Gobierno, a pesar de que todavía le faltaban algunas firmas. Y, como era de esperarse, entre las ausentes estaban las de los diputados de Vamos.

LA JUGADA

Me dice un analista político que la jugada del Gato y el amigo fiel sería aprobar las reformas electorales para eliminar el artículo que establece que los iniciadores pasan a ser adherentes de los partidos en formación. La movida obligaría a Vamos a arrancar de cero una vez reciba el visto bueno del Tribunal Electoral.

CAÍDA DIGITAL

Me dicen que en la cueva de la 5 de Mayo han tenido problemas tecnológicos y que esa sería una de las razones por las que algunos enlaces de la página web no han sido actualizados. Esperemos que el asunto sea realmente tecnológico y no termine convertido en una conveniente excusa para la opacidad digital.

TENDRÁN BENEFICIOS

Por los lados de la cueva de la 5 de Mayo ya hay consenso para darle luz verde, antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias, a los ajustes al proyecto de ley que busca ampliar los beneficios para los viejitos. Todo apunta a que, esta vez, el consenso sí camina... y con paso ligero.

NUEVOS CORREGIMIENTOS

En la cueva de la 5 de Mayo no sueltan la vieja costumbre de inventarse nuevos corregimientos. Esta vez, la Comisión de Asuntos Indígenas analizó la propuesta para crear dos nuevos corregimientos en la comarca Guna Yala, presentada por la madrastra de la patria Flor Brenes.

MODERNIZACIÓN

Por los lados de la entidad de la beneficencia ya tienen cocinados dos proyectos de ley: uno busca modernizar la institución y el otro, penalizar la venta ilegal y con sobreprecio de billetes y chances. En la cueva de la 5 de Mayo, ya le dieron palo a una propuesta para penalizar a los clandestinos.

CONCLUYE

La Comisión de Presupuesto cierra hoy las vistas presupuestarias de las entidades y, a partir de ahí, comienza la carrera contra el reloj. A la cueva de la 5 de Mayo le queda apenas un mes para aprobar, en sus tres respectivos debates, el proyecto de ley del presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2027.

NADA ELECTORAL

El que no quiere saber nada de temas electorales es el ministro cuidador del ambiente. No le gustó mucho la pregunta sobre las reformas y dejó claro que no será candidato a nada. Eso sí, se mostró en contra del subsidio electoral y soltó su sentencia: quien quiera hacer política, que la haga con su propia plata.

GOLPE AL BOLSILLO

Todo apunta a que esta semana volverá a subir el precio del combustible y el mayor sablazo al bolsillo se lo llevarán quienes utilizan gasolina de 91 y 95 octanos. Los que ruedan con diésel tendrán un pequeño respiro, pero habrá que esperar lo que diga hoy la Secretaría de Energía. ¡A preparar la cartera!

CREDENCIALES

Una decena de embajadores presentó sus cartas credenciales ante el presi Mulino y el canciller Martínez-Acha, entre ellos Zhang Xiangyan, nuevo representante de una de las potencias con presencia en Panamá. Con el acto, inició oficialmente su misión diplomática en el istmo.

CAOS URBANO