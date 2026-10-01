La Llorona del 2 de octubre de 2026

ESPERANDO

En la cueva de la 5 de Mayo están a la espera de que los magistrados de la Plaza de la Democracia puedan asistir al pleno para arrancar el segundo debate de las reformas electorales. El proyecto mantiene encendido el debate, tanto dentro del hemiciclo como fuera del Palacio Justo Arosemena.

MINORÍA

Hablando de las reformas electorales, por los lados de la ñamura están a la espera de que Coba se decida a presentar el informe de minoría. En la bancada de Vamos, hasta ahora, no han soltado prenda sobre si harán lo propio.

CON CORONA

Me cuentan que, entre los asistentes a la famosa reunión del CEN y el CDN del piardí, convocada por Benicio, había funcionarios de la cueva de la 5 de Mayo. La pregunta cae por su propio peso: ¿pidieron permiso para hacer política en horas laborables o será que estos tienen corona? ¡Qué suerte la de algunos!

AL HUESO

El que salió a defender la autonomía del piardí fue el Toro, quien en X recordó que los estatutos establecen un balance de poder entre los miembros del CEN y que no hay razón para cambiar lo que históricamente ha funcionado. “No hay beneficio visible en cambiar lo que fundamos”. ¡Más claro, imposible!

IRONÍA

El Gato salió a defenderse y alega que los estatutos del piardí lo “obligan a velar por su unidad” y que no se quedará callado mientras algunos utilizan los medios y las redes sociales para golpearlo. Bueno, pero ¿no fue precisamente su propuesta de descabezar a Balbina la que encendió todo este avispero?

ENFADADOS

Los funcionarios municipales están que trinan contra el chacalde porque, para solucionar las largas filas en la entrega de placas, ha ordenado trabajar 10 horas mañana, sábado, y el domingo. Le mandan a decir que mejor llame a Blandón para que le explique cuál era la fórmula que utilizaba para agilizar ese proceso.

MAREO

El Consejo Municipal sigue dándole vueltas al reintegro del vice, alegando que realiza análisis legales, cuando lo único que tendría que hacer es comunicar a la Chacaldía la decisión. Recuerden que el vicealcalde no es un cargo dentro de la estructura administrativa del Municipio. ¡Tanto análisis para una simple comunicación!

TERROR

Me cuentan que en las reuniones de la entidad que dice defender al pueblo el ambiente está de terror: gritos, faltas de respeto y hasta amenazas de despido. “No sirves para nada”, “estoy harta” y “eres un desastre” son algunas de las frases que se escuchan hasta extramuros. Hay quienes ya no aguantan más estos tratos.

NUEVOS PANAMEÑOS

La Gobernación de Panamá juramentó a 37 nuevos panameños en un acto que contó con la participación del arzobispo José Domingo Ulloa. Los naturalizados son de distintas nacionalidades, entre ellos, una ciudadana rusa que llegó al país hace 20 años. ¡Ya puede decir con todas las letras: “Soy panameña”!

NUEVA DISPOSICIÓN

Dice la tía Mayín que avanza la modificación de las disposiciones legales para reducir el tiempo de espera de quienes aspiran a obtener la nacionalidad panameña. Y es que, en algunos casos, el proceso de naturalización puede tardar hasta 12 años. ¡Para hacerse panameño, parece que hay que armarse de paciencia!

AMOR IA