La Llorona del 30 de diciembre de 2024

ALEGATOS

Hoy, concluye el periodo de 10 días para presentar alegatos a favor y en contra de la demanda que presentó Nadia que busca tumbar la indagatoria del Loco por el caso New Bussines, que lo mantiene asilado en la embajada nica. El jueves empieza a correr el tiempo para que Arrocha emita el fallo.

EN OFF

REAPERTURA

El Tribunal Superior estará recibiendo hasta hoy los argumentos para analizar la reapertura o no del caso sobre la desaparición de la dirigente estudiantil Rita Wald durante la época de la dictadura. El Ministerio Público solicitó la reapertura de este caso, al igual que el del padre Héctor Gallego.

SERRUCHOS AFILADOS

Me cuentan que por las tierras de Urracá existe un grupo de personas que solo comen de la política, que no pierden tiempo para serrucharle el piso al mandamás regional del MIDA. Aunque seas un profesional honesto es difícil lidiar con funcionarios que solo tienen mente para la maldad. Así no avanza el agro.