La Llorona del 30 de mayo de 2024

VIENE A LA TOMA

Me dice alguien que sabe, que el em-Petro-lao confirmó que viene a la toma de posesión del Molino de Viento. Bueno, acá se encontrará con Milei y con Bukele. ¡Que no se arrebaten!

HOSPITAL MODULAR

El hospital modular que está en Albrook ya tiene nueva ubicación. Sería al lado del hospital Nicolás Solano. La vaina es que dice que Salud no tiene los cinco melones que se necesitan para el traslado. ¡Ay padre!

¿VAMOS?

LO DENUNCIAN

BIEN GUARDADAS

A LA REJA

Pero si en el Meduca llueve, en Acodeco no escampa. Tres funcionarios de la Acodeco quedaron enchirolados porque hacían sus operativos clandestinos. Los agarraron haciendo el ”operativo sabatino” en un minisúper, sin que esa vaina estuviera en el horario regular. ¡Ay padre!

SE DISCULPA

EL REPORTE

Tax Justice Network, junto a Steven Dean de Boston University School of Law y otras organizaciones han sacado un reporte este mes denominado: “Letanía del fracaso: la OCDE y su dominio de la agenda impositiva internacional”.

EL REPORTE II

OJO CSS DE BETANIA

Paciente de la tercera edad y discapacitada quejándose de la pésima atención del SADI de la Caja de Seguro Social de Betania. La tuvieron esperando por atención desde las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., cuando se retiró porque pasaron a una paciente recién llegada. ¡Doble falta!

EM...FADADO

Me dicen que el que está muy enfadado es el Molino de Viento, porque hay gente usando su nombre de que todos los convencionales de CD que quieren puestos en el gobierno tienen que pasar por la embajada y votar por Roberto. ¿Y esa vaina?

ESCONDIDO

Me dicen que el excandidato a diputado que conocían como “El Bukele panameño”, se está escondiendo y ahora no responde por el dinero que les debe a los activistas de la pasada campaña electoral. ¿Y no que iba a traer cambios en la política?