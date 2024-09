La Llorona del 30 de septiembre de 2024

LA LLORADERA

Los llorones usuales cada vez que Waked y su abogado y jurista, el rey Arturo, ganan otra pelea, derraman lagrimitas porque la Cortesana no metió a los bancos privados al juicio contra el Estado. Lo que no dicen es que Waked pagó todos los préstamos y los bancos levantaron las hipotecas. Un articulito que los aflige es el 608 del Código Judicial pues la Cortesana dijo que impide meter a los terceros(bancos) pues no tienen interés: prestaron y cobraron. Punto.