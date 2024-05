La Llorona del 31 de mayo de 2024

NO FALTÓ NI UNO

Ayer el Molino de Viento se reunió con los diputados electos de Vamos. No faltó ni uno. Allí también participó Juan Diego. ¡Ajoooo!

NO COMPRA, NO ALQUILA

Antes de empezar la reunión, el Molino de Viento expresó: “La idea de esto es conversar, escuchar, lo que quieren, lo que piensan, a lo que aspiran, y sobre todo ver en qué puntos podemos encontrar coincidencias. Yo no estoy en esto para comprar ni alquilar diputados”.

LO ‘HACKEARON’

El canciller designado por el Molino de Viento dijo en Twitter que le ‘hackearon’ su cuenta de Telegram. Me cuentan que no es el primer funcionario por asumir cargo el 1 de julio al que se le han metido en alguna cuenta de sus redes sociales.

KBREO MARÍTIMO

El Loco está enojado. Dicen que un tal Torres Stwar tiene los días contados. Me dicen que no solo se aprovechó de estos cinco años, sino que jodió al que no debía. ¡Santo!