La Llorona del 4 de marzo de 2024

PREGUNTA

En X, Carlos Salazar se pregunta: Si la mina operaba en la cuenca del Caribe, ¿por qué casi todos los ríos de la cuenca del Pacífico están contaminados?

MINA PARTE II

Jiangxi Copper Co., con sede en China y como el segundo mayor accionista de First Quantum Minerals Ltd., compró un pocotón de acciones de la empresa, por 212 melones. Los chinos no están invirtiendo para perder y todo indica que viene la parte dos de la mina. ¡Ay padre!

BUSCANDO CUCARACHITAS

El que le dio su tumda a Rigoleto fue el abogado Ernesto Cedeño, porque en la catilinaria por la renuncia de Zulay dice un poco de vainas sobre el perfeccionamiento de la renuncia. Para Cedeño, no se deben inventar vainas que no están en la Constitución y que la renuncia de Zulay debe ser asumida como tal y la Tremenda Corte ya tiene que declinar competencia en el caso contra la ex diputada.

INNOVACIÓN

Con estas vainas de las campañas se ve cuanta cosa. Ahora se han inventado las manifestaciones portátiles, dónde se siembra gente para abultar el respaldo político. ¿Seré yo maestro?

SE ME ANTOJA...

El que se le antojó comerse un parguito pandoloquillo fue al hombre más rico de China, Jack Ma, dueño de Alibaba. Su yate atracó en Amador, para deleitar también a todos los turistas. ¡Ajooo!

NO MÁS

El presidente argentino Javier Milei eliminó de un plumazo el financiamiento público a los partidos políticos. Ahora cada partido político se deberá financiar con aportaciones voluntarias de donantes o afiliados políticos.

LA RED

Europol informa, el 29 de febrero, que han descubierto una red de evasión fiscal del VAT en 17 países de la UE. Dicha red evadió hasta 200 melones a través del uso de una sociedad pantalla en Hong Kong y un depósito de smartphones en Hamburgo, Alemania. Señores de la UE, la evasión de sus impuestos está allá, no en Panamá. Es hora de sacarnos de su lista discriminatoria.

BIENVENIDA

Hoy arranca el primer semestre 2024 en las universidades. El Decanato de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi está esperando a la muchachada, porque hay sorpresas: nuevos equipos y nuevos proyectos. ¡Ajoooo!

TIERRA DE INFIELES

Por España hicieron un estudio y descubrieron cuáles son las diez ciudades más infieles en España. Aquí en su orden de la más a la menos: Manresa, Gerona, Barcelona, León, Toledo, Granada, Lérida, Marbella, Madrid, Sabadell. ¡Ataja!

ACERCAMIENTOS

Me aseguran que Mulino estuvo conversando con los gringos de la embajada. Todo bien y fue de risas y buena vibra. ¡Sal quiere ese huevo!

ADIVINANZA

Me mandan esta pregunta: ¿Quién será la dirigente que está haciendo llamado a huelga de brazos caídos pero tiene y una residencia de dos pisos y hasta piscina? Una pista: la cuestionan por cobrar comisión de 300 palos por cada viaje que le consigue a sus colegas.

ME ACLARAN

Me mandan a decir que las autoridades, tanto panameñas como mexicanas, acordaron realizar las exhumaciones de los restos del periodista revolucionario Catarino Garza, de manera reservada.

DE VUELTA