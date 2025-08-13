Por dos días, Alcaldía de Panamá cerrará oficinas de recaudación

La Alcaldía de Panamá ha anunciado el cierre de sus oficinas centrales y los centros de recaudación en todo el distrito capital. Esto por la conmemoración de la Fundación de Panamá La Vieja.

Este viernes 15 de agosto de 2025, las oficinas centrales y de recaudación permanecerán cerradas al público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 135 del 30 de diciembre de 2024.

En su comunicado, la Alcaldía de Panamá detalla que el cierre se extenderá hasta el sábado 16 de agosto de 2025 a los Centros de Recaudación ubicados en el Edificio Hatillo, Cristal Plaza en Juan Díaz y en Las Cumbres.

Asimismo, se hace la recomendación a los ciudadanos que pueden utilizar la plataforma Alcaldía Digital para realizar sus trámites en línea de forma segura y sencilla durante estos días.