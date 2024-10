La Llorona del 5 de octubre de 2024

CONTRA RELOJ

CONTENCIÓN

Ya que hablamos del presupuesto del Estado, me cuentan que en el gobierno paso firme se siguen nombrado personas con jubilaciones especiales, pero los jubilados con pensiones de poco chenchén ni para porteros de las entidades. Me mandan a preguntar cuántos comisionados y subcomisionados laboran en entidades; no pueden decir que es por un tema de seguridad.