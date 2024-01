La Llorona del 8 de enero de 2024

DE POR MEDIO

CHANCHULLO JUDICIAL

CHANCHULLO JUDICIAL II

REVULÚ

¡QUÉ DENGUE!

CONCLUSIONES

Del libro Too Big to Jail de Chris Blackhurst (Macmillam, 2022) se concluye que la avaricia de los dueños y ejecutivos de HSBC los llevó a ser cómplices en lavar miles de melones del Cartel de Sinaloa y en permitir el trasiego de drogas y los asesinatos violentos en México. Que el gobierno británico no tuvo vergüenza en rogarle a los gringos para que no llevaran a corte criminal a los responsables de esta operación masiva de lavado.