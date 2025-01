La Llorona del 8 de enero de 2025

DIPLOMACIA PANAMEÑA

DIPLOMACIA PANAMEÑA II

EL CANAL DE PANAMÁ, NUESTRO CANAL

SACANDO CUENTAS

GANANDO TIEMPO

Y ya que hablábamos de la Yeya y lo que queda de su partido, parece que no tendrán la convención extraordinaria en marzo para escoger al directorio provisional. El Tribunal Electoral les mandó a cambiarla para mayo, por dizque un error en la presentación de los papelitos. ¿Ganando tiempo para favorecer a quién?

GANANDO TIEMPO II

RUMBÓN

Nos llega el cuento de que, en diciembre, la Fiscalía Electoral hizo un agasajo para las madres y las que no son madres en un hotel cinco estrellas de la ciudad. Como para este tipo de encuentros no podían pagar viáticos, lo disimularon con un seminario y entregaron 170 palos por cabeza a los que viajaron del interior. Upsss, no todos cumplen las órdenes al pie de la letra.