La Llorona del 9 mayo de 2024

CASO HISTÓRICO

Me dicen que Juana Herrera podría ser la primera y única ministra del Ministerio de la Mujer. Me dicen que este ministerio volverá a fusionarse con el Mides en el nuevo gobierno. ¡Ay padre!

CASO HISTÓRICO II

SOBREVIVIENTES

NOMBRES

Me mandaron a decir que José Muñoz, presidente del partido Alianza, podría ser ministro de Estado. El que también suena para la AMP es Carlos Raúl Moreno. ¡Ajoooo!

DE A VAINA

PARLACEN

PARLAMENTARIA

Me dijeron que Alma Much Hot ganó como diputada del Parlacen, por lo que ocuparía ese cargo y no el de posible ministra de Trabajo.