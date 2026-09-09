La Opinión Gráfica

Más de 5.100 personas siguen desaparecidas en Nepal dos semanas después de la riada Los trabajos de rescate para tratar de sacar con vida a las personas atrapadas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas. EFE/EPA/NEPAL ARMY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( NEPAL ARMY HANDOUT / EFE ) Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos...