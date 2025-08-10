Video | Hiroshima: 80 aniversario del bombardeo, piden poner fin a las armas nucleares Los asistentes observan un minuto de silencio durante la Ceremonia Conmemorativa de la Paz en el 80 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima en el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 2025. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON ( FRANCK ROBICHON / EFE ) La ciudad nipona de Hiroshima pidió a la comunidad internacional que alcance un consenso para poner fin a las armas nucleares, en el día en el que se cumple...