La Opinión Gráfica del 15 de abril de 2025

Video: De la Espriella dice que “no habrá persecuciones” contra quienes piensen diferente El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia pronuncia un discurso este domingo, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla (Colombia). EFE/ Juan Diego López ( Juan Diego López / EFE ) El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia pronuncia un discurso este domingo, luego de los resultados...