La Opinión Gráfica del 15 de abril de 2025

-El papamóvil que el difunto papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino Gaza, pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la Franja. La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en Gaza, sobre todo a niños, fue "uno de los últimos deseos" de su santidad, informó el Vaticano tras el fallecimiento de Francisco Bergoglio el pasado 21 de abril.-EFE/ Guillermo Azábal ( )