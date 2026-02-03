La Opinión Gráfica del 4 de febrero de 2026

AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( )