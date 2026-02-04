La Opinión Gráfica del 5 de febrero de 2025

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE ) Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...