Política hacia el campo

Dice un lema por allí que en la vida puede faltar lo que sea, menos un agricultor. Y es que la gente necesita comer. El problema es que la producción de los alimentos no se prioriza, por el contrario, se vulnera y destruye. Los últimos años han sido testigos de cómo miles de personas, en su mayoría jóvenes, empezaron a migrar del campo a la ciudad, porque veían cómo sus padres dedicaban alma, vida y corazón produciendo alimentos, pero recibían muy poco por sus productos. El contraste ha sido ver en las estanterías los productos a precios altísimos. Este ciclo perverso hay que revertirlo. Hay que volver a establecer políticas hacia el campo. Un productor de arroz genera muchos empleos. Pero ese productor necesita que el Estado tenga políticas claras que involucren toda la cadena. No es posible que el sacrificio de producir y los riesgos que eso lleva, al final no se compense como es debido, porque en la cadena están quienes juegan a la máxima utilidad al menor costo: los intermediarios. Y es que el intermediario no tiene riesgos. Compra el ganado en pie o el arroz y el maíz a precios mínimos. No tiene riesgos por sequías o plagas... Esa alteración en la cadena es la que hay que resolver y es allí donde tiene que entrar el Estado, para equilibrar que el producto se pague a precios justos y se venda al consumidor a precios justos. El establecer políticas claras hacia el campo juega favorablemente en la solución de la pobreza, la migración interna y en la generación de empleos. Hay que mirar hacia el campo, porque allí está la solución de muchos de nuestros problemas. ¡Así de simple!