Acciones contra la violencia y el femicidio

Para erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, TODA la sociedad debe contribuir. Debemos cambiar creencias, pensamientos y conductas que llevan a hombres y mujeres a establecer relaciones de poder, de control y de maltrato.

En lo que toca a las mujeres, podemos mencionar algunos puntos:

Examinen sus creencias: examinen las creencias o ideas que les han inculcado de como deben ser mujer, si esto las hace establecer relaciones desiguales, o someterse a alguna forma de violencia.

Reconocer la violencia: debe conocer y estudiar todas las formas de violencia. Existen muchas formas de violencia: violencia verbal y emocional –es el uso del discurso para destruir la autoestima de la mujer; violencia psicológica -es todo lo que genere daño psicológico; violencia patrimonial -es la destrucción de bienes del otro; violencia económica y financiera -es controlar todos los recursos económicos de la otra persona; violencia vicaria -es maltratar a mascotas o hijos/as, para forzar a la mujer a quedarse y a no denunciarlo; violencia digital -es la que se hace usando el internet, por las redes sociales; la violencia física -es toda agresión física: golpes, mordeduras, cortaduras, y asesinato; y por último, la violencia sexual -que es forzar a la otra persona a tener relaciones sexuales, contra su consentimiento explicito.

Tener un plan de acción: Integrar técnicas, métodos, estrategias y tips de autoprotección, tales como: tener los números de la policía, de la defensoría en discado rápido, contar con un silbato o alarma, conocer de algún refugio, etc.

Infórmate: busca información sobre lo que es la violencia de género, las instituciones especializadas, los procesos que se deben seguir, etc.

Denuncia: inmediatamente que se dé cualquier acto de violencia, denúncialo, para así ir construyendo un expediente contra el agresor.

En lo concerniente a los hombres lo primero que les recomendaría es:

Conocer su masculinidad: Examinar, detallar y analizar cómo aprende el hombre sobre su masculinidad. Es recomendable que vean el documental “La Máscara con la que vivimos”, que pueden encontrar en YouTube o en DocumaniaTV.com.

Redefinir la masculinidad: La masculinidad hegemónica es el cimiento del machismo, es pensar que el hombre es superior a la mujer y por lo tanto tiene derecho a manipularla, controlarla y violentarla. Aprende sobre las masculinidades alternas, y crea tu propia forma de masculinidad.

Solicitar el consentimiento previo activo: siempre deberán solicitar el consentimiento previo de manera activa, para todo acto sexual. Esto es que te diga inequívocamente “sí”, ya que esto denota respeto hacia la otra persona y los libera de cualquier mala interpretación o acusación posterior.

Aprender a aceptar el rechazo: si una mujer te rechaza, piensa que a todos nos rechazan en un momento dado y que esto no define quién eres. Si una mujer te deja, traiciona o engaña, no significa que todas las mujeres sean malas, traidoras o sinvergüenzas. Se trata de esa mujer y hay muchas otras que no lo son.

Evitar el lenguaje denigrante: pon atención a tu lenguaje y evita denigrar, criticar o humillar a las mujeres, esa es la imagen que le das al mundo de ti.

También es imprescindible tomar medidas a nivel social, económico y político, tales como:

Crear políticas públicas: que contengan proyectos, programas, y acciones para sensibilizar a la población y prevenir todo tipo de violencia de género, explicándole los diferentes tipos de violencia.

Crear campañas de sensibilización: campañas masivas contra toda forma de violencia hacia la mujer: trata de personas, abuso sexual infantil, violencia doméstica, violaciones, abusos sexuales, etc.

Albergues para mujeres maltratadas: por ley, en todo el país debe existir por lo menos un albergue en cada provincia para las mujeres y niños que sufren violencia intrafamiliar.

Educar: es brindarles formación y capacitación a todos los funcionarios, sobre lo que son todas las formas de violencia, y sobre todo la violencia de género.

Cero impunidad: poner fin a la impunidad que existe en la violencia sexual, sobre todo hacia las niñas, en los albergues y otras instituciones públicas.

Crear centros de cuidado para las víctimas: contar con centros de cuidados para las víctimas de violencia, que cuenten con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que les puedan brindar apoyo real a las víctimas.

Centros de prevención para los hombres: Es necesario formar profesionales en lo que son las masculinidades hegemónicas y alternas, para prevenir toda forma de violencia; así se pueden enviar a agresores a tratarse en estos centros.

Crear redes sociales: crear redes sociales especializadas, donde se pueda encontrar información sobre los tipos de violencia y las instituciones que puedan ayudar a las víctimas.

Cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena.