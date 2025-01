Alcalde de Donoso denuncia falta de fondos municipales relacionados a la mina

Una situación crítica es la que vive la Alcaldía de Donoso. El nuevo líder municipal, Edilberto Medina, explicó a La Estrella de Panamá la actualidad financiera de esta entidad debido a la falta de recursos y la deuda que el gobierno central mantiene actualmente con esta alcaldía.

Se trata de alrededor de $100 millones que no han entrado al tesoro municipal desde 2021 de la empresa First Quantum, a pesar de haber pagado el dinero correspondiente al gobierno central en el periodo pasado, con la suma de $562.840.543, 59. Aunque la empresa minera depositó una suma significativa al gobierno, estos fondos no llegaron al municipio, lo que agrava la crisis.

“El municipio no tiene recursos. En estos momentos la situación atenta directamente contra el funcionamiento municipal, el desarrollo de las obras y proyectos, la asistencia social e incluso contra la justicia comunitaria porque ha tenido que tomar decisiones en ese departamento que es importante para la comunidad”, compartió Medina con ‘La Decana’.

La reducción de la planilla ha sido una de las formas de aminorar el gasto del Municipio pero Donoso enfrenta dificultades para ejecutar proyectos básicos como carreteras, escuelas, hospitales y acceso a electricidad.

“Donoso es un distrito que tiene mucha riqueza y le da riqueza a la nación pero somos los más pobres. Tenemos 54 comunidades pero solamente tres cabeceras tienen carretera de acceso, hay mucha pobreza, hay escuelas rancho, hay enfermos y mujeres que mueren en el parto porque no hay hospitales, entre otras necesidades”, explicó.

A pesar de los esfuerzos del alcalde para buscar soluciones, incluyendo acercamientos con el gobierno nacional y diferentes entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el desarrollo se ve limitado por la escasez de fondos y la falta de infraestructura básica.

Medina enfatizó la necesidad de un acuerdo con el gobierno para solventar la deuda pendiente y considera esencial que las autoridades locales sean incluidas en las negociaciones sobre la actividad minera.